Nepreslišano: Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, kolumnist

To je navsezadnje narava vsake politične polarizacije: sprva, ko se je treba zediniti okoli meglenih abstraktnih načel, se zdi, da govorimo vsi isti jezik; ko pa okoliščine terjajo odločne posege, se izkaže, da se razhajamo pri temeljnih postulatih. To seveda ni nujno napačno, če takšno razhajanje pripelje do konstruktivnega tekmovanja med koncepti in rešitvami. A težava je, da se je slovenska desnica (vsaj tista, ki gravitira okoli SDS) tudi tu zatekla v izrazito reaktivno, kdo bi rekel celo reakcionarno pozicijo: vse glasneje kritizira konsenz klimatologov in evropskih politikov, ki capljajo za njimi, a v zameno ne ponuja ničesar.