Gospod Drašček kot obveščevalec zagotovo ve, da so veteranske organizacije na Vrhniki s strani občine Vrhnika prejele dopis oziroma vabilo na to proslavo s podpisi odgovornih Zavoda Iskreni, tednika Demokracija, portala domovina.je in župana občine Vrhnika, za katere lahko trdimo, da pripadajo desni politični opciji. Hkrati pa so veteranske organizacije prejele dopis od Občine Vrhnika s podpisom g. župana Cukjatija, v katerem gre zopet za vabilo predstavnikov društev s prapori delujočih na Vrhniki z omembo, da bo prireditev letos drugačna, ker na odru ne bo prostora za praporščake! Kot bivši pripadnik Slovenske vojske bi moral g. Drašček prvi vedeti, da se na državne proslave vabi poleg predstavnika veteranske organizacije tudi vsaj enega praporščaka, še posebej na proslave, povezane z domovino, saj se, če ne drugega, vsaj na simbolni ravni s tem daje priznanje veteranom '91 za prispevek pri osamosvojitvenih procesih. Ne potrebujemo ravno dosti, da ugotovimo, kako je bila ta proslava zopet ena izmed mnogih, ki delijo slovenski narod in je bila namenjena zgolj in le v čast enemu in edinemu večnemu predsedniku, ki očitno ne priznava ostalih veteranskih organizacij in si je ustanovil za svoje lastne potrebe kar svojo.

V nadaljevanju g. Drašček opisuje veliko hrabrost takratnega predsednika Pahorja, ki je 25. oktobra 2022 po kar 17 letih odlikoval 21. generacijo miličnikov kadetov s častnim znakom svobode RS. Pri tem se sprašujem, kaj tako herojskega je ta generacija naredila, da si je to odlikovanje prislužila (in vsakoletne bonitete). Tudi sam sem bil kadet (za razliko od g. Draščka) in tudi veteran vojne za Slovenijo, s čimer se ne hvalim ravno najbolj. Ali gre mogoče zgolj za slučajnost, da je bil g. Drašček v Tacnu vzgojitelj te generacije? Ne očitam tem kadetom ničesar, vendar se je zopet pokazal tisti pravi slovenski pregovor, ki pravi nekako takole: krogla in medalja nikoli ne zadeneta pravega. Ta isti tako opevani in pogumni predsednik je med drugim gladko zavrnil, da bi odlikoval denimo Draga Kosmača iz Mohorinov pri Šempetru (obstajajo video posnetki na youtube), ki je v dogodkih na MP Šempeter resnično pokazal zvrhano mero herojstva in korajže, pri tem pa so bili mrtvi in ranjeni. Drago seveda (tudi na moj predlog) najvišjega odlikovanja ni prejel. To samo dokazuje kam naš »kralj instagrama« spada.

Miran Štupica, veteran vojne za Slovenijo in predsednik ZZB NOB Vrhnika