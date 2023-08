Ruske sile naj bi manevrirne rakete proti kraju Kupjansk v regiji Harkov izstrelile pozno v soboto. »Nekatere rakete so bile sestreljene,« je na Telegramu zapisal Zelenski in dodal, da napad na center terjal več smrtnih žrtev in ranjenih. V centru je po napadu izbruhnil tudi požar, ki pa so ga gasilci že pogasili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Že ta vojni zločin pove vse o ruski agresiji. Premagovanje teroristov je stvar časti za vse, ki cenijo vrednoto življenja,« je poudaril.

Zadeta naj bi bila tudi tovarna podjetja Motor Sič v regiji Zaporožje. O žrtvah napada Zelenski ni poročal. Motor Sič sicer velja za najpomembnejšega ukrajinskega proizvajalca letalskih in helikopterskih motorjev ter plinskih turbin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ukrajina bo branila svojo svobodo, Rusiji pa ne bo uspelo nadomestiti mednarodnega prava s terorjem ali kakršnim koli ustrahovanjem,« je dodal Zelenski.