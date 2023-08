Pretok Mure se je s 1350 povečal na okoli 1420 kubičnih metrov na sekundo. Visokovodne razmere se bodo še nadaljevale. Poplavlja tudi Sava v spodnjem toku, predvsem ob sotočju s Krko. Pretok Krke se bo v naslednjih urah ustalil tudi v spodnjem toku, Sava pa na tem odseku že upada. Pretok Drave v spodnjem toku se še nekoliko povečuje, poplavljene površine se bodo danes še ohranjale. Poplavljajo še Dravinja, Pesnica, Savinja in pritoki Krke in kraške Ljubljanice ter reke na Koroškem. Poplavljene površine se bodo danes zmanjševale, so na Arsu še zapisali v jutranje hidrološko poročilo.

Mura zaradi prebitega nasipa pri Dolnji Bistrici še vedno ogroža naselja

Razmere na območju Dolnje Bistrice, kjer je reka Mura v soboto popoldne prebila vodni nasip, so še naprej resne. Kot je za STA povedal vodja intervencije Miroslav Vuk, so zaradi pretrganja okoli 15 metrov nasipa zvečer evakuirali nekaj sto ljudi z območja, kjer trenutno zaliva vas. Delno so vodo preusmerili stran od naselja. Po Vukovih besedah so tok vode preusmerili od vasi na kmetijske površine in travnike, vendar pa zdaj voda že tako narašča, da se odbija nazaj proti naselju in tudi proti sosednjim vasem, zato se bodo danes skušali dogovoriti, kam še spustiti vodo, da bo čim manj ogrožala naselja.

Evakuirali so okoli 400 ljudi, okoli 50 starejših se za to ni odločilo, ker so iz svojih izkušenj prepričani, da do najhujšega ne bo prišlo. Županja Črenšovcev Vera Markoja je povedala, so jim začasne namestitve zagotovili v različnih prostorih znotraj občine, predvsem v telovadnici osnovne šoli, a se je za to odločilo zelo malo ljudi, saj se je večina začasno naselila pri sorodnikih in prijateljih.

Hkrati ves čas potekajo tudi poskusi sanacije jezu z velikimi vrečami s peskom ter okoli dve toni težkimi betonskimi kockami, ki bi edine lahko zadržale močan tok vode. Danes pričakujejo tudi pomoč helikopterja, s čimer bi lahko prišli tudi na drugo stran jezu.

Na Brežiškem vodotoki upadajo, največ težav povzroča podtalnica

Zaradi prekomerno naraslih Save in Krke se stanje na Brežiškem ponoči ni poslabšalo. Obe reki upadata. Loče ob Savi so še vedno v glavnini poplavljene, v Krški vasi, na Čatežu ob Savi oz. v Termah Čatež pa imajo težave s podtalnico. To sicer prečrpavajo, potrebujejo pa več močnejših črpalk, je za STA povedal brežiški župan Ivan Molan.

Precej podtalnice se je nabralo v Termah Čatež, v Krški vasi pa je ta zalila več hišnih kleti in kmetijsko-gospodarskih objektov. Primanjkuje jim sicer črpalk. Če jih od uprave za zaščito in reševanje ne bodo dobili, lahko samo čakajo, da se bosta gladini Save in Krke toliko znižali, da bo podtalna voda odtekla sama.

V Termah Čatež se podtalnica v plitvih jezercih nabira na območju kampa in na hotelskih dvoriščih. V Krški vasi pa se je Krkin tok umiril, tako da tamkajšnji rečni nasipi niso več na udaru, je dodal župan.Nevarnosti, ki bi ogrožala človeška življenja ni več nikjer, splošno stanje je sicer stabilno in obvladljivo. Občutno znižanje Savine gladine pa lahko pričakujejo v dnevu ali dveh, je še ocenil Molan. Zaradi poplav povsod posredujejo gasilci. Ti iz objektov črpajo vodo in odstranjujejo Krkino plavje, ki ogroža tamkajšnje mostove.

Na Koroški Beli preklicali evakuacijo, pristojni preučujejo stanje plazu

Na Koroški Beli, kjer so v soboto zvečer prebivalce zaradi plazu pozvali k evakuaciji, so ob 7. uri s sireno evakuacijo preklicali. Krajani se lahko vrnejo v svoje domove, na Občini Jesenice pa tudi čez dan pozivajo k pozornosti. Na plaz so se znova odpravile pristojne službe, ki bodo poskušale čim bolje pregledati in preučiti stanje plazu.

Okrog poldneva, ko se bodo z ogleda plazu vrnila ekipa z geologi, gasilci in civilno zaščito, je nato predvidena seja občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice, je Občina Jesenice objavila na svoji spletni strani. Plaz je namreč še vedno aktiven.

Na Ljubnem ostajajo brez elektrike in vode, plazovi ogrožajo še več hiš

Razmere v Zgornji Savinjski dolini ostajajo kritične. V občini Ljubno danes voda odteka, za seboj pa pušča opustošenje. Več kot 100 ljudi noči ni preživelo doma, plaz, ki je že v soboto odnesel več hiš, pa se je dodatno utrgal v zgornjem toku in ogroža, da bo odnesel še dve hiši, pravi župan Franjo Naraločnik, ki prosi za izdatnejšo pomoč vojske.

Štab civilne zaščite je zasedal do polnoči, do 2. ure zjutraj pa so na terenu reševali dva stanovanjska objekta. »Že pred 6. uro zjutraj smo začeli pripravljati pakete vode, hrane in drugih najosnovnejših potrebščin, ki jih moramo s helikopterjem dostaviti na preko 20 lokacij do preko 300 ljudi, ki ne morejo priti do doline,« je dogajanje v zadnjih urah opisal župan.

Na terenu so vse ekipe gasilcev, prek 100 jih je, ter civilne zaščite. V Ljubnem sicer še vedno dežuje, vendar pa nivo vode upada in odkriva katastrofo. »Voda, ki odteka, pa še vedno ruši, trga in melje vse pred seboj,« je opisal Naraločnik.