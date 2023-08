Da je po poplavah v Sloveniji pogrešanih pet Nizozemcev, je v soboto poročalo več nizozemskih medijev. Predstavnik nizozemskega zunanjega ministrstva je za nizozemsko radiotelevizijo NOS sporočil, da v Sloveniji pogrešajo pet Nizozemcev. Sicer ni znal pojasniti, ali so morda le nedosegljivi ali gre za druge okoliščine. Z generalne policijske uprave so sporočili, da slovenska policija nima informacij, da bi bili pogrešani nizozemski državljani.

Televizija NOS je kasneje poročala, da je nizozemsko zunanje ministrstvo v soboto potrdilo, da so pogrešane Nizozemce našli in že stopili v stik z njimi, poroča spletni portal 24ur.com.

Sta pa dva državljana Nizozemske med štirimi žrtvami, ki so jih doslej terjale poplave v Sloveniji. Bohinjski gorski reševalci so oba našli mrtva pod Malim draškim vrhom. Po prvih informacijah policije bi bila lahko njuna smrt povezana z udarom strele. Istega dne naj bi iz kampa v bližini meje s Hrvaško evakuirali približno 400 Nizozemcev, je poročala radiotelevizija NOS. Odpeljali naj bi jih v Brežice, kjer so ostali do šestih zjutraj.

Njihov kamp je sedaj ponovno odprt, mnogi so se že vrnili. Iz drugega kampa Menina naj bi medtem izvedli helikoptersko reševanje še 60 Nizozemcev, ta kamp pa za zdaj ostaja zaprt. Nizozemsko zunanje ministrstvo je svoje državljane, ki nameravajo potovati v Slovenijo, opozorilo na trenutne razmere v državi. Kot so zapisali, obstaja visoko tveganje za nove poplave in plazove. Opozorili so tudi, da se razmere hitro spreminjajo in da so v nekaterih delih države ceste neprevozne. Turistom, ki se nahajajo v Sloveniji, so svetovali naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti in spremljajo medije.