Čas potovanja med Ljubljano in Karavankami je podaljšan na poltretjo uro. Zaradi poplav so zaprte tudi številne ceste po državi. Zapore so zaradi poplavljenih podvozov na dolenjski avtocesti na izvozu Šmarje Sap v smeri Ljubljane, na štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Sneberje.

Zaradi poplav so številne ceste na Severnoprimorskem, Koroškem, Štajerskem, v Zasavju in v Osrednji Sloveniji zaprte, še sporoča prometno-informacijski ceter. Razmere se ves čas spreminjajo, zato voznike pozivajo naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.