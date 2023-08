Odprtje trgovin ob nedeljah in praznikih je namreč mogoče le skozi odredbo, ki jo izda poveljnik civilne zaščite. Odredba bo po Šestanovih besedah dopuščala tudi podaljšanje odpiralnega časa trgovin, ne bo pa določala časa odprtja, to bo prepuščeno trgovinam. Na seji vlade so se dogovorili tudi, da vsa komunikacija med ministri, ministrstvi in vsemi, ki želijo pomagati ali sodelovati pri intervenciji po poplavah poteka preko spletnega naslova podpora.urszr@gov.si, v ta namen pa bodo vzpostavili novo domeno, o kateri bodo javnost obvestili naknadno.

Jutri odprtih 89 Mercatorjevih trgovin

V skladu z odločitvijo vlade o izjemi glede obratovanja trgovin ob nedeljah, bo jutri, v nedeljo, odprtih 89 Mercatorjevih market trgovin in 21 trgovin M Tehnika. V družbi Mercator so pojasnili, da bodo skupaj z Jamnico donirali več kot 45.000 litrov vode za najbolj ogrožene ter za gasilce in pripadnike civilne zaščite, ki se z izjemnimi napori borijo s posledicami neurja.

V Mercatorjevih trgovinah bodo organizirane košare za zbiranje humanitarne pomoči v obliki izdelkov za dnevno rabo kot so toaletne potrebščine in živila z daljšim rokom uporabe. Poskrbeli bodo tudi za prevoz te humanitarne pomoči, ki bo prek Slovenske karitas, Rdečega križa in enot civilne zaščite prišla do pomoči najbolj potrebnih.

Seznam odprtih trgovin je objavljen na www.mercator.si

Odprtih tudi 15 trgovin Spar

V Sparu Slovenija bodo jutri odprli predvidoma 15 trgovin na ogroženih območjih po Sloveniji. Pri tem so na seznamu predvsem trgovine, do katerih je možna dostava, saj bodo danes ali jutri organizirali dodatne dostave in v čim večji meri poskrbeli, da bodo trgovine založene z nujnimi živili. Na območjih, ki so nedostopna za dostavo s kamioni, bodo nekatere izbrane trgovine vseeno odprli, četudi do njih dostava svežih izdelkov v nedeljo ne bo mogoča, bodo pa na voljo ostala živila. Tukaj kupce naprošajo za razumevanje.

Ažurne informacije so objavljene na Sparovi spletni strani: www.spar.si/trgovine