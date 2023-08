»Civilna zaščita in PGD Trzin smo se aktivirali že včeraj zjutraj. Poplavni val iz Most pri Komendi in naprej iz Mengša je do nas prišel zelo hitro. Sredi dopoldneva se je oglasila tudi sirena za splošno nevarnost. Žrtev na srečo nismo imeli, smo pa čez dan organizirali pripravo protipoplavnih vreč. Lahko povem, da smo preložili 160 ton peska, zadnji, osmi kamion je na naše dvorišče pripeljal včeraj ob 22.45 uri,« nam je povedal Miha Pavšek, poveljnik civilne zaščite Trzin, ob tem pa ni pozabil omeniti solidarnost in pomoč krajanov ter številnih prostovoljcev, ki so jim prišli in še vedno prihajajo na pomoč tudi iz drugih občin. »Najhuje je bilo včeraj v starem delu Trzina, Za hribom, kjer gasilci trenutno črpajo vodo iz kleti hiš, zalilo je tudi cerkev,« je povedal Pavšek in dodal, da so jim pripeljali še dodatne črpalke in agregate. »Uporabiti pa smo morali tudi pivnike, saj se je v nekaterih kleteh dvignilo kurilno olje,« je še dodal.

Včeraj voda, danes blato

Popolnoma drugačna kot včeraj pa je bila slika v Mostah pri Komendi. Ulice po kateri smo včeraj gazili do pasu, so bile danes prekrite z nekaj centimetri blata. Najhuje je bilo v tistem delu vasi, kamor včeraj nismo mogli priti. »Včeraj smo odvlekli deset avtomobilov, danes smo jih samo do 12. ure z dvema vlekama odpeljali že dvajset,« je povedal voznik enega od vlečnih avtomobilov in dodal, da niso še niti na polovici. Nekaj metrov naprej smo pred vrati podkletenega stanovanja naleteli na kup blatnih plišastih igrač. Mlada družinica se je v popolnoma na novo prenovljeno stanovanje vselila pred pol leta. »Bili smo na dopustu, ko nas je poklicala soseda. Dve leti staro hčerko sva z možem pustila pri starših v Ljubljani in se odpeljala naprej do Komende. Včeraj popoldne do hiše drugače, kot da sva do pasu gazila po vodi, ni šlo,« nam je nemočno pripovedovala Elma Džakolič. Le nekaj metrov naprej so sosedje skupaj poprijeli za metle in lopate in hiteli odstranjevati blato in dvorišč. »Otroke smo iz zgornjih nadstropij reševali iz okna, sami pa smo le nemočno opazovali razdejanje hudourniških voda. Občutka nemoči se ne da opisati,« je včerajšnje dogajanje opisala Kaja.

Dolina Črne v Kamniku odrezana od sveta

Posledice včerajšnjega razdejanja Kaniške Bistrice bodo v občini Kamnik odpravljali mesece, po besedah župana Mateja Slaparja in poveljnika civilne zaščite Jožeta Oblaka ponekod tudi leta. »Na terenu imamo vseh 13 gasilskih društev s 300 gasilci. Pomaga nam vojska tako z vojaki kot s svojo mehanizacijo. Prav tako so na terenu pogodbena gradbena podjetja, ki rešujejo dostope cestišč do posameznih objektov,« je povedal Oblak in dodal, da je trenutno v Kamniku še nekaj predelov, ki so odrezani od sveta. »Nekaj prebivalcev je bilo tudi s pomočjo helikopterja slovenske vojske evakuiranih. Sto ljudi smo namestili v Termah Snovik,« je še povedal Oblak.

Med kraji v občini Kamnik, ki jih je neurje najbolj prizadelo ter so povečini še vedno povsem odrezani od sveta, so po besedah Slaparja del Bistričice, dolina Kamniške Bistrice in dolina Črne do Črnivca do katerih se po lokalnih cestah reševalne ekipe prebijajo iz smeri Stahovica. »Če ne bo prišlo do večjega naliva bomo stvari kvalitetno uredili. Imamo pa še vedno velik problem z vodovodnim obrežjem. Tam kjer vode ni, vodo dostavljamo s cisternami. x