Na območju občine Kamnik bo danes na terenu še več ekip kot v petek, ki se bodo predvsem skušale prebiti do krajev, ki ostajajo odrezani od sveta, je za STA povedal župan Matej Slapar. »Poskušali bomo zagotoviti prevoznost v doline Kamniške Bistrice, Črne in Bistričice. Na tem območju je odrezanih še kar nekaj hiš. Aktivirana je tudi gorska reševalna služba, da pregleda objekte, do katerih v petek še nismo mogli priti,« je pojasnil. V dolino Črne se bodo poskušali prebiti tudi iz smeri Črnivca, je dodal.

Evakuacija v Termah Snovik

Trenutno je evakuiranih 45 ljudi, ki so nastanjeni v Termah Snovik in samostanu Mekinje. Izziv ostaja tudi oskrba z vodo. Del vodovodnega omrežja so že sanirali, večjo cev, ki jo je odnesla reka, pa bodo poskušali nadomestiti danes in v prihodnjih dneh.

Občani brez pitne vode lahko to s svojo embalažo prevzamejo na več točkah; seznam je na voljo na spletnih straneh občine. »Zagotovljena je tudi prehrana za vse, ki so odrezani od sveta. Do njih bomo prišli peš, če bodo razmere dopuščale, pa tudi s helikopterjem,« je dodal Slapar.

Dobava vode je zaradi poškodb na obeh vodovodnih omrežjih še vedno motena tudi v občini Komenda, kjer je neurje sicer uničilo tudi most. Občina bo tudi danes zagotovila dostavo pitne vode, in sicer ob 10. uri v gasilskem domu Prostovoljnega gasilskega društva Moste in ob 13. uri pri občinski stavbi. Občane prosijo, da prinesejo svojo embalažo, z vodo pa naj varčujejo.

Odpravljanje posledic v Trzinu

V Trzinu odpravljajo posledice, ki j8h je včeraj povzročila reka Pšata. Občinski štab civilne zaščite že od včeraj pomagam ljudem tudi z vrečami peska, na pomoč prihajajo gasilci in prostovoljci tudi od drugod. Najhuje je bilo ZA Hribom kjer je reka zalivala kleti in pritličje prostore, zalilo je tudi cerkev.

V Domžalah popustil cestni most

V Domžalah je popustil cestni most na regionalni cesti Ljubljana-Celje. S tem so prekinjene tudi avtobusne povezave. Gasilci so pri mostu vso noč čistili naplavine dreves, ki jih je prinašala narasla Kamniška Bistrica, da ne bi poplavilo naselij Vir in Rodica. Most se je proti jutru pogreznil. Zdržal pa je železniški most pri papirnici Količevo, na katerem je že v petek narasla Kamniška Bistrica odnesla enega od nosilnih stebrov, so za STA povedali domačini.

Močno poškodovan je tudi most čez Kamniško Bistrico na cesti med Beričevim in Dolom pri Ljubljani. Cesta je tam zaprta.

V občini Litija je most čez Savo znova odprt, zaprt pa ostaja most na cesti Senožeti-Jevnica, je občina objavila na Facebooku. Razmere se po njihovih navedbah umirjajo, saj gladina Save upada. »Dostop do vseh naselij zaradi poplavljenih cestišč še ni mogoč, vendar se bodo interventne skupine dopoldne prebile do vseh poplavljenih objektov,« so zapisali. Poplavljene ostajajo ceste Šentjakob-Ribče med Senožetmi in Ribčami, Litija-Zagorje med Bregom in odcepom za Polšnik, Senožeti-Jevnica, Jevnica-Kresnice-Litija, Litija-Sava ter Hotič-Litija.

Razmere ostajajo zahtevne tudi v občini Dobrova-Polhov Gradec

Razmere ostajajo zahtevne tudi v občini Dobrova-Polhov Gradec, predvsem na območju Polhograjskega hribovja. V naselju Hruševo se je podrl most. Več bo znanega po jutranjem sestanku kriznega štaba, je za STA povedal poveljnik civilne zaščite v občini Filip Božnar.

V občini Hrastnik je noč minila mirno. Kot je za STA povedal župan Marko Funkl, od petka zvečer, ko je poplavilo ceste ob Savi, ni bilo sprememb.

Gradaščica se je umaknila iz Dobrove, od Gaberij proti Polhovemu Gradcu pa se še zmeraj razliva. Cesta do Polhovega Gradca, ki je bila včeraj na več mestih poplavljena, je uradno zaprta, saj je polna blata in naplavin. Prevozna je ke delno. Gasilci poplavljenim prebivalcem še zmeraj pomagajo pri črpanju vode in čiščenju.