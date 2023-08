Štajerska avtocesta je zaprta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru. Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru.

Pot med Ljubljano in Celjem oziroma Mariborom je v obe smeri možna po dolenjski avtocesti skozi Brežice ali skozi Zagreb in proti Gruškovju.

Na dolenjski avtocesti je sicer zaradi vode na cestišču zaprt izvoz Šmarje Sap proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti je zaradi poplavljenega vozišča zaprt tudi priključek Ljubljana Sneberje, na tem delu je zaprta tudi Šmartinska cesta.

Sicer pa je zaprtih in neprevoznih še ogromno lokalnih in regionalnih cest. Med drugim je plaz zasul cesto pri Čadovljah pri Tržiču, zaprte so tudi povezave čez Ljubelj zaradi zapor na avstrijski strani.

Zaradi poškodovanih mostov čez Kamniško Bistrico je med Beričevim in Dolom pri Ljubljani ter v Domžalah popolna zapora.

Neprevozne so tudi ceste med Ljubljano in Litijo, Litijo in Zagorjem, Hrastnikom in Zidanim Mostom, Hrastnikom in Rimskimi Toplicami, Zidanim Mostom in Radečami ter Celjem in Laškim v Laškem.

Poplavljeno je tudi cestišče med Tolminom in Idrijo pri Dolenji Trebuši.

Neprevozne za splošni promet ostajajo ceste proti Koroški, med Dravogradom in Slovenj Gradcem ter Dravogradom in Mariborom.

Dodatno promet ovirajo zastoji. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je ta trenutno dolg kilometer in pol, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa pet kilometrov.

Na štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica proti Celju je zastoj dolg štiri kilometre.

Razmere se sicer ves čas spreminjajo in poplavljajo nova območja. Prometnoinformacijski center zato opozarja voznike, naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Na območjih, kjer promet po regionalnih, državnih in lokalnih cestah ni možen, lahko uporabljajo avtocesto tudi z vozili brez vinjete.

Na regionalni cesti med Razdrtim in Novo Gorico še vedno beležijo tudi burjo.