»Težko je zbrati misli po noči in dnevu, ki je za nami. Vsi smo videli, premnogi pa so žal tudi občutili vso surovo moč narave, ki se je razbesnela nad našimi kraji. Poplav tako silovitega obsega v naši občini ne pomnimo. Kmalu po polnoči s četrtka na petek so se začela prva posredovanja, predvsem v vaseh in pod Polhograjci. Kmalu se je število intervencij širom občine začelo množiti s tako silo, da jim je bilo težko slediti,« je v misli strnili medvoški župan Nejc Smole.

Včeraj so ​se v občini, ki je bila več ur odrezana od sveta, zaprta pa je bila tudi državna cesta med Ljubljano in Kranjem, ukvarjali predvsem z reševanjem življenj, evakuacijami in nujnimi posredovanji. »Človeka stisne v grlu, ko vidi vsa uničena stanovanja in hiše. Tisočkrat hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pomagali. Hvala vsem, ki ste ponudili prenočišča, trenutno nam je uspelo vse potrebe pokriti v organiziranih namestitvah,« je povedal župan.

Minula noč s petka na soboto je minila precej mirneje kot prejšnja, a so prebivalci Medvod kljub temu s strahom pogledovali v nebo in rečne struge. Od jutra so ponovno v pogonu vse sile zaščite in reševanja, pri čiščenju terena gasilcem pomagajo tudi pripadniki Slovenske vojske in intervencijske ekipe iz sosednjih občin. Nadaljuje se črpanje vode in odstranjevanje plazovitega in naplavljenega materiala, največ dela je v strogem središču Medvod, v močno poškodovani dolini Ločnice ter v Goričanah. Na območju dela Rakovnika, v Sori, Dolu ter na Senici je prekinjena oskrba s pitno vodo, velike težave imajo ponekod tudi z dobavo električne energije in plina.

Pred občino, ki leži na sotočju Save in Sore in tako hudega besnenja rek in katastrofalnih poplav ne pomnijo niti iz leta 1990, so izzivi, ki si jih nihče ne upa niti predstavljati...