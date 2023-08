Uporabniki plina na območju poplav naj zaprejo ventile

Uporabniki utekočinjenega naftnega plina na območjih, kjer prihaja do poplav ali obstaja možnost njihovega nastanka, naj zaprejo vse ventile na plinohramih in jeklenkah, svetujejo v družbi Butan plin. To storijo z vrtenjem ventila v desno, so zapisali v sporočilu za javnost.