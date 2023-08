»Ne, ne bojim se. Tukaj čez Sava ne bo šla. Saj še nikoli ni,« je bil v petek popoldne še brezskrben Pavel Buleca, ki živi v starem delu Krškega. Toda deroča rjava gmota, ki je s sabo nosila velikanska debla in drugo plavje, je vidno hitro naraščala. Ko je ookoli 16. ure dosegla pretok 2900 metrov na sekundo, je družba Hess odprla zapornice na visokovodnem razbremenilniku v Vrbini, da se je voda razlila po območju med Brežicami proti krški nuklearki. To se je zgodilo prvič, zato Posavci niti niso vedeli, kaj bo ta ukrep prinesel.

Vse oči so bile tako v petek zvečer in ponoči uprte v vodostaj Save, ki je hitro naraščal. Do jutra so napovedovali pretok do 3900 ali celo 4000 kubičnih metov na sekundo, kar pomeni, da bi se v vaseh ob Savi ponovilo leto 2010, ko so bili priča stoletnim vodam, je dejal brežiški župan Ivan Molan. Zato so bile v pripravljenosti (in so še vedno) vse možne enote, štabi civilne zaščite in gasilske zveze, tudi enote prostovoljnih gasilskih društev. Pomagali so pri polnjenju vreč, ob Savski poti so v petek proti večeru izvedli dodatno zaščito nasipa.

Evakuirali goste iz kampa Term Čatež

Gasilci PGD Obrežje, Brežice in Brežice okolica so zvečer okoli 22. ure preventivno evakuirali tudi goste iz kampa Term Čatež. »Če bi se uresničile napovedi Arsa o pretoku Save 3900 kubičnih metrov na sekundo, bi se voda izlila preko nasipa in Terme bi bile pod vodo. Zato smo zaradi varnosti goste preventivno evakuirali,« je dejal Molan. Goste so namestili v športno dvorano v Brežicah, nekateri pa so prespali kar v svoji havtomobilih. Civilna zaščita je gostom zagotovila začasne ležalnike in odeje, pomagala je tudi policija, gasilci, je dejala poveljnica Civilne zaščite za Posavje Zdenka Močnik. »Pri tem bi res pohvalila Terme Čatež, da so pozitivno odreagirale. Na srečo se je vse zaenkrat dobro izteklo. Ne vemo pa, kaj bo še prineslo to deževje.« Kot dodaja, zdaj Terme Čatež oziroma tamkajšnji kamp ogroža zlasti podtalnica.

Mnogi, zlasti tuji gostje, so kamp predčasno zapustili že v petek. V kampu je bila tudi tudi družina Mlakar iz Kamnika. »Ne moremo domov, saj je tudi doma vse poplavljeno,« je dejal Gregor Mlakar. Gospa Tanja iz Mozirja pa je v hotelu Term Čatež dopustovala z vnukinjo in sta se nameravali v petek vrniti domov. »Ceste do doma so neprevozne. Sva podaljšali bivanje tukaj, a ne vem, do kdaj,« je bila zaskrbljena.

Na območju Brežic na terenu v intervencijah pomaga oz. je pomagalo pri reševanju 180 gasilcev iz 15 enot. Za zaščito pred poplavami je bilo razdeljenih 3.445 vreč in 14 kamionov peska (cca 112 ton).

Iz kampa v Čateških toplicah so gasilci pomagali evakuirati 500 vozil s cca 2.000 evakuiranci.

Bojijo se Krke, ki običajno poplavi z zamikom

»Stanje je obvladljivo. Vasi ob Savi ni poplavilo, so pa ogrožene. Poplavilo je sicer nekaj hiš v Ločah. A najhujše se zaenkrat ni zgodilo, do katastrofe ni prišlo. Sicer Sava še rahlo narašča, v zgorjem toku pa ponekod že upada. Sava se je razlila, ni pa prišlo do večjih poplav,« je dejala Močnikova, ki je noč skupaj s stotnijami gasilcev in pripadnikov civilne zaščite preživela na terenu, ljudem so pomagali pri dovažanju in nameščanju vreč, dovažali so tudi dodatne črpalke. »Zdaj nas skrbi Krka, ki narašča, ker se ne more izliti v Savo. V Krški vasi pa tudi v Kostanjevici so ljudje v pripravljenosti.« Brežiški župan ob tem dodaja: »Vedno smo govorili, da če bo prišlo do visokih vod - ker ni zgrajena hidroelektrarna Mokrice in Sava ni poglobljena - bo Krška vas pod vodo, kljub temu, da imamo protipoplavne zidove in nasipe.«

Civilna zaščita in gasilci so bili vso noč aktivni tudi na območju Krškega, zlasti v starem delu mestnega jedra. »Črpalke so delale. V Kostakovi betonarni v Vrbini so polnili vreče in ljudje so jih lahko prišli iskat,« je dejala Močnikova. Po podatkih poveljnika štaba Civine zaščite Krško Roberta Kostevca pretok Save ni presegel 3400 kubičnih metrov na sekundo, čeprav še vedno rahlo raste. V Krškem je že včeraj zvečer poplavila območje športnega parka pri stadionu Matije Gubca in nekatere sprehajalne poti.