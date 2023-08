Kot je povedal Kus, je 20 občanov prespalo v zasilnih nastanitvah v Zalogu, šest pa v Vikrčah.

Ponoči sicer ni prišlo do dodatnih razlivanj, vztraja pa zunaj struge Sava v Tacnu in Sneberjah. »Takoj, ko bodo vodostaji omogočali črpanja, bomo ta izvajali,« je napovedal Kus.

Ob tem je dodal, da so na področju Viča in Kozarij vodo iz objektov izčrpali že v petek do večera.

Ljubljano so v petek prizadele obsežne padavine, a težave je povzročila zlasti hitro narasla Sava, ki je bregove prestopila najprej na območju Tacna, nato pa še v Sneberjah. Poplavljala je tudi Gradaščica. Poplavilo je območje Viča, Broda, Vikrč in Tomačevega.