Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, se je izrazit poplavni val na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici pomikal dolvodno, Poljanska Sora pa tudi v spodnjem toku že poplavlja v večjem obsegu.

V večjem obsegu poplavlja tudi Sava, ki bo v spodnjem toku dosegla največji pretok v naslednjih urah. Drava je v zgornjem toku ustaljena, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje umirja. Mura v Gornji Radgoni se bo v prihodnjih urah ustalila pri okoli 1400 kubičnih metrih na sekundo.

🌩 Močnejše nevihte se pojavljajo nad Jadranom in v notranjosti Hrvaške. Nevihtni oblak sega nad Slovenijo, kjer na srečo padavine nekoliko slabijo in so bolj enakomerne. Vseeno prihaja do nastanka redkih, a močnih strel iz zgornjega dela oblaka v tla. pic.twitter.com/FE7R9UsKd4 — ARSO vreme (@meteoSI) August 4, 2023

Dobro jutro, danes čez dan bo dež slabel. Jutri bodo še občasne krajevne padavine, popoldne tudi posamezne plohe in nevihte. pic.twitter.com/mjxGvCvSFl — ARSO vreme (@meteoSI) August 5, 2023

Evakuacija iz kampa v Termah Čatež

Reke, ki so v petek poplavljale na širših območjih, upadajo, vendar zaradi padavin počasneje kot običajno in z vmesnimi manjšimi porasti. Podoben trend upadanja bo tudi danes čez dan. Naraščajo reke v južni Sloveniji, posamezne se razlivajo ob strugah. Kot je razvidno iz spletnih kamer, je Sava na območju Brežic že prestopila bregove. Ponoči so iz kampa v Termah Čatež evakuirali obiskovalce. Tudi Krka bo po napovedih močneje narasla in poplavljala na območjih pogostih poplav.

Od četrtka zvečer do sobote zjutraj so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili skupno 3701 dogodek, od tega največ (1130) na območju Ljubljane. Gasilci iz 574 gasilskih enot so predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila iz poplavljenih vozišč ter evakuirali osebe na več lokacijah. Aktivirali so tudi druge pristojne službe.

Ponoči so iz kampa Terme Čatež evakuirali 2.000 gostov in jih namestili v športni dvorani. Takšna pa je zdaj situacija z reko Kolpo v Vinici in zaenkrat je vse pod kontrolo. pic.twitter.com/aElHH9S01R — Avtokampi.si (@Avtokampi) August 5, 2023

Številne zapore

Številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji ostajajo zaprte. Štajerska avtocesta je po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru. Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru.

Pot med Ljubljano in Mariborom je v obe smeri možna samo prek dolenjske avtoceste ter po cesti Krško-Bizeljsko-Mestinje-Šentjur-Dramlje, Krško-Bizeljsko-Mestinje-Podplat-Poljčane-Slovenska Bistrica ali prek Zagreba, Gruškovja in Ptuja.

Na dolenjski avtocesti je zaradi vode na cestišču zaprt izvoz Šmarje Sap proti Ljubljani.

Kot so poudarili na prometnoinformacijskem centru, se razmere ves čas spreminjajo, voda pa poplavlja nova območja. Vozniki naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste. Na območjih, kjer promet po regionalnih, državnih in lokalnih cestah ni možen, lahko vozniki avtocesto uporabljajo tudi brez vinjete. Če ni nujno, naj se ne odpravljajo na pot.

Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen.

Na vipavski hitri cesti promet ovira burja, prepovedan je promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Rdeče opozorilo za skoraj celotno državo

Tudi danes bo obilno deževje po državi povzročalo nevšečnosti. Še vedno bodo možni dolgotrajni krajevni nalivi, opozarja Agencija RS za okolje (Arso), ki je za večji del države izdala rdeče opozorilo. Večji del dneva še lahko pričakujemo razlivanja rek. Zaradi izrednih razmer se bo sestal svet za nacionalno varnost, napovedana je seja vlade.

Po podatkih Arsa se bodo dolgotrajni nalivi ponoči še pojavljali. Izdali so rdečo stopnjo opozorila za vso državo z izjemno Primorske, kjer velja oranžno opozorilo. Večji del dneva še lahko pričakujemo razlivanja rek, opozarja hidrolog Janez Polajnar. Danes zjutraj bo konica pretoka na Savi na Jesenicah na Dolenjskem med 3600 in 3900 kubičnih metrov na sekundo. Razmere naj bi se začele umirjati v popoldanskih in večernih urah oz. v noči na nedeljo, napoveduje.

Ob 11. uri se bo sestal svet za nacionalno varnost, zatem še vlada. Ta bo po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba sprejela predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kar so sprva načrtovali po parlamentarnih počitnicah. Premier pričakuje, da se bodo poslanci kljub počitnicam sestali v prihodnjem tednu in novelo sprejeli.

Pristojni državljane prosijo, naj se ne odpravljajo na nenujne poti. Vlada bo po Golobovih besedah preučila možnost, da bi bile to nedeljo trgovine izjemoma odprte, da se ljudem ne bi bilo treba odpravljati po nujnih nakupih že danes.

Kot je na petkovi novinarski konferenci dejal obrambni minister Marjan Šarec, bo Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč, razmere po državi pa si bo v prihodnjih dneh ogledal tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Zaradi obilnega deževja so v petek poplavljali vodotoki, dvigovala se je podtalnica, sprožilo se je več zemeljskih plazov. Posredovali so gasilci, vojaki ter druge enote in službe, ki so reševali ljudi, živali in premoženje. Na več lokacijah so posredovali tudi helikopterji policije in Slovenske vojske.

Po obilnem deževju pod vodo tudi več domov za starejše

Petkovo deževje je obilico težav povzročilo tudi domovom za starejše. Največ težav imajo zaradi poplavljenih poslopij, motene preskrbe z elektriko in vodo, otežene dostave hrane ter nedostopnosti zaposlenih do delovnih mest. Po vsej državi imajo težave tudi pri izvajanju storitve pomoči na domu, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost.

O poplavljenih poslopjih poročajo iz domov starejših v Mengšu, Trzinu, Medvodah in Kranju ter iz Centra slepih in slabovidnih Škofja Loka. Poplavilo je delavnico varstveno-delovnega centra Ince v Mostah ter prostore varstveno-delovnih centrov Jesenice in Saša v Mozirju. V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica se je zrušil strop, poškodovanih ni bilo.

S težavami pri preskrbi s pitno vodo se soočajo predvsem v radovljiškem domu starejših, brez elektrike so bili v petek zvečer v Domu Na Fari.

Dom starejših na Prevaljah in druge ustanove s Koroške so ostali tudi brez dostopa do pitne vode in brez cestne povezave za dostavo zalog hrane. Kakšno je stanje v ustanovah v občini Črna na Koroškem, na ministrstvu v petek zvečer še niso vedeli, saj do poznega večera še niso uspeli vzpostaviti telefonskega stika. Ta občina je bila sicer cel dan nedostopna tudi za interventne službe.

Več domov se je soočilo s pomanjkanjem zaposlenih, saj ti zaradi razmer na cestah niso imeli oziroma ponekod še nimajo dostopa do delovnih mest. O tem izzivu poročajo predvsem iz domov za starejše v Posavju, saj ni mogoče prečkanje mostov z dolenjske in zasavske smeri.

V domovih za starejše po vsej državi poudarjajo, da storitve pomoči na domu in dostavo kuhanih obrokov sicer izvajajo, a težko in moteno zaradi izrednih razmer na cestah. V nekaterih ustanovah, kjer pomoči na domu vseeno ni mogoče izvajati, so uporabnike namestili v institucionalnem varstvu.