Bivši ameriški predsednik Donald Trump se je v četrtek izrekel za nedolžnega v primeru, ki ga bremeni nezakonitega poskusa spreminjanja volitev leta 2020 sebi v prid. »Nisem kriv,« rekel počasi pred sodnico Moxilo Upadhyaya na sodišču v Washingtonu, kamor je prišel iz New Jerseya. Naslednji narok bo 28. avgusta. Kdaj se bo začelo sojenje, še ni določeno. Posebni tožilec Jack Smith, ki je bil tudi v dvorani in sta si s Trumpom izmenjala nekaj pogledov, želi glavno obravnavo čim prej in trdi, da je to v javnem interesu, obramba pa čim kasneje, po možnosti po novembrskih volitvah prihodnje leto, na katerih se Trump spet poteguje za Belo hišo. Odvetnik bivšega predsednika John Lauro pravi, da ne razume hitenja, če so za pripravo primera potrebovali dve leti in pol.

Hitro zatem je Trump vzel v precep sodišča. Glavne obravnave ne bo vodila Upadhyaya, ampak sodnica zveznega okrožnega sodišča v prestolnici Tanya Chutkan, ki jo je imenoval Barack Obama. Njegovi kampanji je namenila tudi finančni prispevek, izpostavljajo republikanci in trdijo, da Trump zato ne bo imel poštenega sojenja. Izpostavljajo tudi, da je Washington D.C. izrazito demokratom naklonjeno mesto in da bo zato takšna tudi porota. Pri Trumpu se sicer niso obregnili ob zvezno sodnico Aileen Cannon, ki bo na Floridi vodila drug zvezni primer proti bivšemu predsedniku zaradi odtujitve zaupnih državnih dokumentov. Cannonovo je na položaj imenoval Trump.

Za posredovanje vrhovnega sodišča

Trump se je obrnil tudi na vrhovno sodišče in ga pozval, naj posreduje. Trdi, da vrsta obtožnic, ki so ga doletele, in sojenja, ki bodo potekala prihodnje leto med volilno kampanjo, predstavljajo vmešavanje v volitve. Trdi tudi, da gre za načrtno onemogočanje njegove kandidature s strani političnih nasprotnikov ker bo moral sojenjem odmerjati veliko časa in denarja. Vrhovno sodišče je v preteklosti že sprejemalo primere, povezane z volitvami, najbolj odmevno leta 2000, ko je odločitev o omejitvi ponovnega štetja glasov na Floridi prinesla tesno zmago republikancu Georgeu W. Bushu. Toda najvišje ameriško sodišče načeloma ne sprejema primerov kar tako, ampak šele, ko so izčrpana pravna sredstva na nižjih sodiščih, zato bi morala Trumpova ekipa primer začeti na okrožnem sodišču in ga v primeru poraza nadaljevati na prizivnem.

Trumpa so letos doletele tri kazenske obtožnice, poleg omenjenih dveh še v New Yorku v povezavi s plačilom za molk o razmerju pred volitvami leta 2016. Čakata ga tudi obravnavi v dveh zasebnih tožbah, mogoče pa je, da ga kazenska obtožnica v povezavi z ravnanjem po volitvah leta 2020 doleti še v Georgii.