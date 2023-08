Savdska Arabija bo danes in jutri v obmorski Džedi gostila pogovore o miru v Ukrajini, ki se jih bodo udeležili predstavniki približno štiridesetih držav, tudi Ukrajine, Kitajske, Indije, Brazilije, Južnoafriške republike in ZDA, ne pa Rusije. Ukrajinska stran pravi, da si želi izoblikovanja enotne formule za mir, ki bi temeljila na njenem načrtu v desetih točkah. Savdska Arabija kot gostiteljica se ni opredelila za nobeno stran v vojni, kar daje več manevrskega prostora njenemu dejanskemu voditelju, globalno ambicioznemu kronskemu princu Mohamedu bin Salmanu. Vseeno je Kijev zelo zadovoljen, da je dogodek v tej državi, ker to njegovem dokazuje, da Ukrajina lahko pritegne tudi druge države, ne samo zahodnih, kot trdi Moskva.

Uskladiti poglede na ukrajinski mirovni načrt

To bo drugi takšen vrh. Prvi je potekal junija v Koebenhavnu in so se ga udeležili predstavniki petnajstih držav na ravni svetovalcev za državno varnost in političnih svetovalcev, enako kot tokratnega v Džedi. Koebenhavnski ni postregel s čim oprijemljivim, je pa bil začetek procesa, za katerega v Ukrajini upajo, da bi lahko peljal do globalnega vrha za mir, ki bi ga radi pripravili jeseni.

»Eden glavnih ciljev srečanja v Savdski Arabiji je, da končno dosežemo usklajen pogled na to, kaj deset točk ukrajinskega programa pomeni,« je dejal glavni politični svetovalec ukrajinskega predsednika Ihor Žovkva. Načrt med drugim predvideva povrnitev ozemeljske celovitosti Ukrajine, umik ruske vojske, zaščito energetskih in prehrambenih poti, jedrsko varnost in izmenjavo zapornikov. Kijev predvsem upa, da bo dobil podporo Kitajske, ki se srečanja na Danskem ni udeležila kljub vabilu, sicer z dodatkom, da jim ne ustreza termin.

Tudi pet min na kvadratni meter

Na bojišču je Ukrajina včeraj trdila, da je z napadom z dronom, ki je nosil 450 kilogramov eksploziva, poškodovala rusko vojaško ladjo v Črnem morju, in sicer blizu pristanišča Novorosijsk, ki je pomembna točka za ruski izvoz. Gre za več kot sto metrov dolgo ladjo ruske severne flote za prevoz vojakov in vojaške opreme. Ukrajina trdi, da so ladjo, izdelano v 70. letih v Sovjetski zvezi, onesposobili za vožnjo. Ukrajina je izpeljala že vsaj deset takšnih napadov v Črnem morju, kar kaže, da je lahko grožnja tamkajšnjemu ruskemu prometu, sploh po propadu Črnomorske pobude za žito.

Kijev je tudi priznal, da njegova protiofenziva na kopnem poteka počasi. Eden glavnih razlogov so minirana območje. Ponekod naj bi Rusi postavili tudi pet min na kvadratni meter. Hitenja ne bo, pravijo, ker bi po nepotrebno ogrožalo vojake.