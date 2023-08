Tretja pripravljalna tekma na svetovno prvenstvo slovenske košarkarske reprezentance je bila kot iz nočne more. V Atenah je proti Grčiji klonila in v igri pokazala precej slabosti, ki se vlečejo že iz lanskega evropskega prvenstva, še precej bolj pa skrbi poškodba kolena Vlatka Čančarja, ki je po videnem težje narave. Udarec v koleno je prejel tudi Luka Dončić, ki v drugem polčasu ni stopil na parket.

Podobno kot sredin dogodek v Stožicah so tudi grški organizatorji dolgo oglaševali obračun domače reprezentance proti Sloveniji in Luki Dončiću ter poskrbeli za pravi spektakel v dobro napolnjeni dvorani Oaka v Atenah. V središču pozornosti je bil znova zvezdnik Dallasa v ligi NBA, ki je pred tekmo delil avtograme navijačem, nato pa ob predstavitvi prejel aplavz tamkajšnjih ljubiteljev košarke. Košarkarska zveza Grčije je pred uvodnim sodnikovim metom poskrbela za svečan dogodek, saj so pod strop dvorane dvignili dres s številko 4, ki ga je nosil izjemni grški košarkarski genij in od leta 2017 član hiše slavnih Nikos Galis. Galis se je rokoval tudi z vsemi slovenskimi reprezentanti in strokovnim štabom, najdlje pa se zadržal ravno pri Dončiću, s katerim sta izmenjala nekaj besed.

Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić je to pot v moštvo uvrstil tudi Bineta Prepeliča in Gregorja Glasa, ki sta tekmo v Stožicah spremljala s strani, manj kot 48 ur po sredinem obračunu pa je bil v prvi postavi znova Dončić, čeprav z moštvom vadi šele nekaj dni. S soigralci niso začeli dobro. V igri Slovenije je vladal pravi kaos, saj so se napake kar vrstile, to pa so na navdušenje domačih navijačev s pridom izkoriščali gostitelji, ki so pridno polnili koš nasprotnika in proti koncu prve četrtine povedli že za 14. Takrat se je v igro Slovenije vrnila mirnost, druga peterka pa je na parketu vzpostavila ravnovesje. S tretjo zaporedno trojko je Klemen Prepelič na začetku druge četrtine poskrbel za prvo vodstvo, natančnost izza črte 6,75 metra pa je nadaljeval Dončić. Pri tem je skrbi povzročalo le to, da so zadeti meti prihajali iz individualnih potez, košev iz uigranih akcij pa je bilo bore malo. Grki so ob koncu prvega polčasa tudi zavoljo tega prišli do delnega izida 11:0 in znova prevzeli nadzor nad obračunom, hkrati pa si je tretjo osebno napako prislužil še Dončić.

Glavni slovenski adut je v prvih 20 minutah zbral 18 točk, a v drugem polčasu nato ni igral. V 18. minuti je namreč prejel udarec v koleno, po katerem je zašepal in odšel iz igre, soigralcem pa se nato na klopi pridružil šele sredi tretje četrtine. Precej huje pa jo je proti koncu tekme skupil drugi košarkar iz lige NBA v slovenski reprezentanci Vlatko Čančar. Ob zabijanju v protinapadu je namreč čudno pristal na nogi, nato pa se nemudoma prijel za koleno in obležal v bolečinah. S parketa so ga morali odnesti, po vsej verjetnosti pa je košarkar Denverja izgubljen za svetovno prvenstvo, kar je hud udarec za slovenske ambicije. Izbranci selektorja Sekulića sicer v drugem polčasu niso uspeli kljubovati nasprotniku, a je rezultat v luči poškodbe Čančarja sekundarnega pomena.

»Poškodba Čančarja ne izgleda dobro, kar je za nas veliko razočaranje. Moramo gledati naprej v nadaljevanje priprav, kar pa je v tem trenutku težko. Na začetku tekme nismo bili natančni ne v napadu ne v obrambi, zaradi česar smo izgubili samozavest in energijo. Našli smo način, da se vrnemo, a se nam je vse skupaj ponovilo. Ne moremo pričakovati, da bodo igralci v tej fazi priprav v odlični strelski formi, a nas je slabši napad spravil v to, da smo nasprotniku dovolili precej lahkih točk iz protinapadov,« je povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

*** Košarkarska reprezentanca bo znova na delu v torek ob 18. uri, ko bo v dvorani Stožice še zadnjič pred svetovnim prvenstvom nastopila pred domačimi navijači. Nasprotnik bo Črna gora. Do začetka SP jih čakajo še obračuni s Španijo, ZDA in Japonsko.