Vikend krog slovenskega ligaškega nogometa bo torej upravičeno slavnosten, a je odpovedan, saj so površine domovine poplavljene. Razsežnosti katastrofe so tolikšne, da ne bi bilo okusno, če bi se nekje igral nogomet, medtem ko se sodržavljani v najbolj prizadetih območjih borijo za življenja oziroma osnovno imovino. Zato tokrat preko predvidenih parov tretjega kroga poskusimo analizirati do sedaj videno.

Rogaška, ki bi gostila Domžale, je ob dveh porazih, sedmih prejetih golih in še nobenemu doseženemu že sedaj najresnejša kandidatka za izpad, seveda pa nikdar ni za zanemariti trme Oskarja Drobneta na njihovi klopi. Na drugi strani so Domžale z dosedanjimi štirimi točkami prvenstvo začele uspešno. A obojim bi koristilo nekaj odmora. Rogaški da se pobere od uvodnih porazov, Domžalam pa od izgube trenerja oziroma ustoličenja novega, vkolikor to res ne bo Matej Podlogar, donedavni napadalec, ki sta ga krasila borbenost in pragmatičnost in se zdi za domžalski sentiment v bistvu primerna oseba.

Da jim bo odlog kroga zaradi naravne ujme koristil, velja tudi za Radomlje, od katerih se je navkljub težkemu razporedu v prvih krogih pričakovalo več, po Mariboru in Kopru se jim je pa ta vikend obetala pe razposajena OIimpija. Radomljani ne prihajajo v priložnosti, izostanek lani izrednega Soklerja se jim pa izrazito pozna in menda še iščejo napadalca. Obenem kot da obrambno niso dovolj agresivni oziroma da iz škatlično modelirane igre iz priprav še niso prestavili v tekmovalni format.

Še bolj krizno je v Muri, ki bi se ta vikend morala soočiti z Mariborom. Prekmurci so v resni krizi, manjka jim tako obrambne trdote, v napadu pa odločnosti in znanja, kar je lani zagotavljal Daku, kot uigranosti. A kak dan počitka več bo koristil tudi Mariboru, saj še vedno igra v Evropi, obenem pa ni posebej prepričljiv. Pravzaprav izpad kroga koristi malodane vsem, morda z izjemo Aluminija in Kopra, ki sta bila zadnji predviden par in sta do sedaj oba pokazala, da imata že precej formatirano igro.