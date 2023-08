Danes N. N. odpade

Drage bralke, dragi bralci. Rubrika N. N. je najstarejša rubrika Dnevnika in po nekaterih raziskavah tudi najbolj brana. Uredništvo rubrike pa se je včeraj odločilo, da tokrat ne moremo biti šaljivi, cinični, ironični, zbadljivi, kritični, hudomušni, česar ste od nas pač vajeni sleherni dan. Saj vam je jasno, zakaj, kajne? Poglejte na prvo stran današnjega časopisa in nekaj naslednjih. Saj vemo, ob takih trenutkih kanček humorja prav pride, ampak tokrat res ne gre. Dobro, če že hočete – poiščite na spletu posnetek dveh mojstrov, ki sta s štirikolesnikom namenoma zapeljala v poplavljen podvoz. Iz teh dveh bi se lahko cinično delali norca, pa se ne bomo. Do nedelje bomo za silo prišli k sebi in v ponedeljek bo spet vse po starem. Prav? Hvala za razumevanje.