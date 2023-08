Že dober teden je minil, odkar je Elon Musk s svetovnega spleta sklatil slavnega modrega ptička. Grafična podoba podjetja je še vedno v fazi preobrazbe. Musku se je ponesrečil tudi poizkus, da bi na vrh Twitterjeve oziroma X-ove poslovne zgradbe postavil veliko utripajočo črko. Načrte so mu v tem primeru prekrižale lokalne oblasti v San Franciscu z očitki o svetlobnem onesnaževanju. Povsem brez težav ne poteka transformacija niti drugod. Profesionalno orodje za upravljanje s twitter računi tweetdeck je trenutno prava zmešnjava. Ponekod ostaja staro ime, ponekod se že vidi novo ime xPro. Prav tako ostaja zmeda s tem, kako se imenujejo objave. V mobilni aplikaciji so še vedno tviti, Musk pa bi raje videl, da jim suhoparno pravimo zgolj »objave«. Zanimivo, da jim noče praviti x-i. V moderni (ameriški) pisavi to namreč pomeni poljub. Zdi se kot zamujena priložnost, saj bi si v žolčnih prepirih na Muskovem omrežju nasprotniki po novem žaljivke pošiljali s poljubi, kar bi bil vsaj majhen napredek.

Kljub Twitterjevi počasni in ne povsem gladki poti v X, transformacija ni bila nepričakovana. Elon Musk jo je napovedal že ob prevzemu podjetja. Tedaj se je večina svetovne javnosti še ukvarjala s tem, kaj Muskov prevzem pomeni za prihodnost svobode govora, najbogatejši Zemljan pa je že oznanjal, kako namerava ptička spremeniti v X oziroma aplikacijo za vse stvari. Inspiracijo je našel v uspehu kitajskih vseobsegajočih aplikacijah, kot je wechat. Ta poleg pošiljanja zasebnih sporočil, objavljanja javnih objav ter videoklicev omogoča še igranje videoiger in opravljanje plačil. Gre za dovršitev sanj o monopolizaciji spletnega prometa, ki ga počasi v naš prostor poskušajo uvesti tudi ameriške spletne korporacije. Se še spomnite, da je Facebook poskušal ustvariti svojo lastno kriptovaluto in sistem za plačevanje s pomočjo Facebookovih aplikacij? Gre za zelo podoben načrt, kot si ga je s prevzemom Twitterja zadal Musk. Zato mu je tudi tako pomembno, da lahko jedrni del obstoječe aplikacije uporabljamo zgolj prek uradnih strani in aplikacij Muskovega podjetja. Odtekanje uporabnikov drugam, tudi če bi še naprej videli oglase v svojih časovnicah, škoduje osrednjemu cilju našega omreženja v Muskov nastajajoči ekosistem povezanih storitev.