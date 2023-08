Zgodba poti do Pinete, kjer ima jeseniška občina v lasti otroško letovišče, se je začela leta 2009, ko se je ekipa dobrodelnežev, med njimi koordinatorka in motor ekipe Nataša Rozman Mulej, odločila, da poskusno krenejo na dobrih 240 kilometrov dolgo pot od Jesenic do Novigrada. Takrat so poskusili s skirojem, podajali so si ga v štafeti, vsakdo je zdržal po približno 15 minut vožnje. V Pineto so prispeli v 16 urah.

Povezali najvišjo in najnižjo točko občine

Nato so leta 2010 Milošu Jenkoletu, zdajšnjemu predsedniku Zveze društev prijateljev mladine Jesenice, presadili jetra in sklenil je, da bo v znak zahvale dobrodelno deloval naprej. Odločili so se, da povežejo najvišji vrh občine (Vajnež) z najnižjim (Pineto), in zopet krenili na pot. Tokrat so tekli, na podvig pa so se pripravljali na treningih. Po poti so zarisali jeseniške simbole, narcise, na katerih so se izmenjevali pari tekačev. Teh je bilo osem. Pol ure so tekli, dve uri počivali v spremljevalnih kombijih, ki si jih vsako leto izposodijo od donatorjev. Ti jih založijo tudi s sendviči.

»Najbolj se spomnim prihoda v Pineto, kjer so nas pričakali otroci, ki so tam letovali s pomočjo zbranih sredstev,« pripoveduje Nataša Rozman Mulej in doda, da v zadnjih desetih letih zberejo dovolj za poln avtobus otrok, nekateri med njimi tako prvič vidijo morje. Denar za letovanje zbirajo z akcijami skozi vse leto, enkrat prodajajo majice, drugič organizirajo dražbo športnih dresov, prodajno razstavo slik, dobrodelni tek Jesenice tečejo, v zadnjih letih tudi dobrodelni koncert.

Na pot vsako leto drugače

V vrsti let so denarna sredstva v Pineto odnesli na različne načine. Vožnji s skirojem in teku je sledilo igranje družabne igre Brez jeze od Maxa do Pinete z metanjem kocke – kolikor je tekmovalec vrgel, toliko narcis je moral preteči. Nadaljevali so z rikšo, šankom, ki so ga poganjali s pomočjo pedalov, z drezino, poganjalčkom, poniji. Enkrat so tudi plavali, kar pomeni, da so se ustavljali na bazenih po poti in preplavali dogovorjeno število metrov. Večino idej je prispeval Natašin partner in član ekipe Denis Bakonić.

Letos, ko jim je že malo zmanjkalo zamisli, bodo zopet tekli. Seveda ne bo šlo kar tako. Kot pravi Rozman-Mulejeva, je ideja v tem, da se razdelijo v ekipe po pet ljudi, med njimi trije tečejo, dva, ki teka ne zmoreta, pa hodita. Na poti bodo določili postaje, prva ekipa bo tekla od Jesenic do Žirovnice, druga od Žirovnice do Begunj, na Črnivcu bodo sledile igre, katere, ostaja skrivnost. In tako naprej vse do morja. Začeli bodo v sredo, 9. avgusta, zbrani pa jih bodo v Pineti pričakali v petek, 11. avgusta, ko bodo simbolično predali ček za približno 15 tisočakov; 12.000 evrov so zbrali maxovci, preostanek so dodali še iz naslova dobrodelne gledališke predstave in dobrodelne tekme v kerlingu.