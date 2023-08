Od reportažne k modni fotografiji in nazaj

Pariško razstavišče Jeu de Paume je bilo do leta 1986 namenjeno delom impresionistov in postimpresionistov, nato so ga temeljito preuredili in po letu 1991 je kot Galerie Nationale de l'Image postalo eno osrednjih razstavišč za fotografijo, video, film in multimedijske vizualne prakse. Do 17. septembra si je tam moč ogledati izbor iz obsežne produkcije legendarnega fotografa Franka Horvata, ki pod naslovom Paris, le monde, la mode (Pariz, svet, moda) združuje 170 posnetkov in 70 arhivskih dokumentov iz prvih petnajstih let njegovega delovanja.