Vozniki, ki so namenjeni iz Ljubljane proti Mariboru, naj se preusmerijo proti Dolenjski ter po cesti Krško-Kozje-Šentjur-Dramlje ali preko Zagreba proti Gruškovju in Ptuju.

Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji.

Zaradi poplav so številne ceste na Severno primorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v Osrednji Sloveniji zaprte.

Železniški promet med Jesenicami in Ljubljano je prekinjen. Zaprte so tudi številne lokalne ceste.

Zaradi posledice neurja, poplav, nanosov peska in blata in zemeljskih plazov so zaprte številne ceste:

Avtoceste:

- štajerska avtocesta med Žalcem in Šentrupertom v obe smeri;

- štajerska avtocesta, priključek Sneberje.

Glavne in regionalne ceste

Koroška, Štajerska:

- Dravograd - Maribor: pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini;

- Dravograd - Ravne na Koroškem;

- Velenje - Škale;

- Dravograd - Slovenj Gradec, v Otiškem vrhu most čez Mislinjo;

- območje Laškega

- Spodnja Selnica - Duh pri Ostrem Vrhu;

- Letuš- Šentrupert in Gorenje - Rečica - Letuš, most v Parižljah;

- Šoštanj - Črna na Koroške;

- območje Šempetra in Šentruperta;

- Rimske Toplice Globoko, most čez Savinjo.

Gorenjska:

- Škofja Loka - Železniki pri Studenem;

- Zbilje - Vodice;

- Zgornje - Jezersko - Spodnje Jezersko;

- območje Most pri Komendi;

- Jezero - St. Fužina;

- Medvode - Ljubljana, most čez Soro;

- Tržič - Ljubelj.

Severna Primorska:

- Rovte - Žiri pri Brekovici;

- Tolmin - Idrija - Logatec: pri Dolenji Trebuši,

- Podbrdo - Petrovo Brdo.

Kamniško Savinjsko območje:

- Kamnik - Gornji Grad;

- Kamnik - Stahovica, v Zgornjih Stranjah;

- Luče - Ljubno, na mostu v Lučah;

- območje Luč, Mozirja in Nazarij.

Osrednja Slovenija:

- Litija - Ljubljana,

- Hrastnik - Zidani Most,Hrastnik - Rimske Toplice, Zidani Most - Rimske Toplice;

- Dobrova - Polhov Gradec - Ljubljanica;

- Trzina - Domžale in Trzin- Mengeš

- območje Sneberja;

- območje Dolgega mostu v Ljubljani, ob Malem Grabnu.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si