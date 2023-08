Napotki ob nesrečah: Kaj je treba narediti po poplavah

Za varnost je treba poskrbeti tudi po poplavah. Zbrali smo navodila za zagotavljanje varne hrane in pitne vode, sanacijo stavb ter čiščenje in razkuževanje prostorov, ki jih je zalila voda. Podrobna navodila najdete na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje ter NIJZ.