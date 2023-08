Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju se danes in jutri obeta prvi vrhunec. Najboljšo slovensko športnico Janjo Garnbret danes čaka najprej polfinale v balvanskem plezanju (ob 10. uri) in finale (ob 18.30), jutri pa še polfinale (ob 10. uri) in finale v težavnosti (ob 18.30). Poleg Korošice bodo konec tedna v Bernu pokazale mojstrstvo še druge Slovenke, ki so se prebile skozi kvalifikacijsko sito. V polfinalu balvanskega plezanja bo tekmovala tudi Julija Kruder (13. v kvalifikacijah), v težavnosti pa bo v polfinalu kar pet Slovenk, poleg Janje Garnbret še Vita Lukan (deveta v kvalifikacijah), Mia Krampl (17.), Sara Čopar (21.) in Lucija Tarkuš (26.). Zelo pa so razočarali slovenski športni plezalci, saj se nihče izmed trojice Luka Potočar, Anže Peharc in Zan Lovenjak Sudar ni uvrstil v polfinale težavnosti ali balvanskega plezanja.

Zaenkrat na vseh vrhovih

Janja Garnbret je lahko zaenkrat z dosežki izjemno zadovoljna. V kvalifikacijah težavnosti je namreč edina osvojila oba vrha in se bo v steno pognala kot zadnja, kot tudi v balvanskem plezanju, kjer je osvojila vseh pet vrhov, tri med njimi v prvem poskusu. »V sredo sem v težavnosti prebila led, zato sem v četrtek v balvanskem plezanju lahko nastopila malce bolj sproščena. Kljub temu sem imela v izolacijski coni nekaj treme, ko pa sem vstopila pod steno, sem se počutila že bolje. S svojim plezanjem sem zaenkrat zadovoljna,« pravi Korošica. Spomnimo, da bo finalnemu koncu tedna sledil še en vrhunec, ko se bo najboljših 20 plezalcev in plezalk s hitrostnega in težavnostnega plezanja pomerilo v olimpijski kombinaciji, v kateri si bodo po najboljši trije v moški in ženski konkurenci prislužili olimpijske vozovnice za Pariz.

Najboljša plezalka na svetu med svetovnim prvenstvom v Švici ne zbuja pozornosti zgolj z rezultati. Zelo odmevne so bile tudi njene izjave, ko je opozorila na problematiko indeksa telesne mase v športnem plezanju. »Gre za izjemno pomembno temo. Na žalost gre za še vedno tabu temo v športnem plezanju, pomembno pa je, da o tem tudi naglas spregovorimo, predvsem zaradi tega, ker je zdravje seveda na prvem mestu. Nekatere športne plezalke in plezalci so presuhi, kar se pozna tudi pri plezanju,« opozarja šestkratna svetovna prvakinja ter dodaja: »Atleti tvegajo svoje zdravje za majhen del svojega življenja, ki mu pravimo kariera. V prihodnje si želim, da imamo zdrave športnike, da smo dober vzgled mladim in da pokažemo, če si res fit, da to dosežeš s trdim treningom, ne pa s hujšanjem.«

Odzval se je IFSC

Na temo problematike in vprašanja relativnega energijskega primanjkljaja v športu (RED-S) se je oglasila tudi Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC). Lani je prvič opozorila športna direktorica IFSC Silvia Verdolini. »Od takrat so naši strokovnjaki zavzeto delali na ukrepih za omejitev razširjenosti in večjo ozaveščenost o sindromu v našem športu. Naš fokus na tem področju je in je vedno bil na pomenu izobraževanja, začenši s športniki in njihovimi trenerji, in ne na kaznovanju. Kot globalno vodilno telo moramo obravnavati vsako zadevo z vseh zornih kotov in upoštevati vse možne posledice katere koli sprejete odločitve, kar je še posebej ključno, ko gre za zdravje naših športnikov,« so zapisali pri IFSC. Dodali so, da so se povezali z Mednarodnim olimpijskim komitejem in njegovo medicinsko komisijo.

Na težave v športnem plezanju je pred začetkom svetovnega prvenstva opozoril tudi nemški športni zdravnik Volker Schöffl. »Plezanje ima težave s telesno težo. Obstajajo podhranjeni športniki, ki so v veliki nevarnosti. Te športnike morate identificirati in jim samozaščitno prepovedati nastop,« je pozval strokovnjak.