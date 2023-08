Judi Dench kljub velikim težavam z vidom še ne bi v igralski pokoj

Legendarna britanska igralka Judi Dench, med drugim poznana po svoji vlogi M v seriji filmov o Jamesu Bondu, pri 88 letih še ne namerava v igralski pokoj. Dejala je namreč, da namerava v igralskih vodah ostati, kolikor dolgo bo lahko, saj jo njen poklic še vedno neizmerno veseli in izpolnjuje, pa čeprav jo v zadnjem času vedno bolj pestijo težave z vidom, zaradi česar komaj še bere in ima tudi sicer težave s povsem vsakdanjimi opravki. »Res je, da na filmskem setu še komaj kaj vidim, tudi scenarijev sama ne morem več prebirati, a sem se na te nove okoliščine nekako navadila. Težje je, ko se je treba spopasti z daljšim tekstom, a imam po drugi strani veliko čudovitih prijateljev, ki mi pomagajo, da se scenarija naučim z njihovo pomočjo. Na srečo me spomin še ne zapušča, zato se ga naučim precej hitro in si besede dobro zapomnim,« je povedala igralka, ki so ji leta 2012 diagnosticirali makularno degeneracijo, očesno bolezen, ki prizadene centralni vid in je povezana s staranjem. Pred nekaj leti je bila tako prisiljena nehati voziti, saj so takšne in podobne dejavnosti zanjo postale prenevarne. »To je bil zame strašanski šok, vse skupaj je bilo zastrašujoče. Predvsem mi je bilo strašljivo, da sem naenkrat postala tako zelo odvisna od drugih,« je povedala igralka, ki je v svoji karieri sicer dosegla številne uspehe in prejela mnoga priznanja, med drugim tudi oskarja za stransko igralko v filmu Zaljubljeni Shakespeare.