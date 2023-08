Federline je sicer preko svojega odvetnika namen selitve na Havaje skupaj s sinovoma naznanil konec maja in pri tem zaprosil za odobritev njune mame. Britney se je s selitvijo, čeprav s težkim srcem, strinjala in dejala, da se ne bo vmešavala v načrte svojega nekdanjega partnerja, saj da želi svojima otrokoma le najboljše. Zatem je na socialnih omrežjih objavila vrsto še neobjavljenih fotografij s svojima sinovoma, s čimer naj bi jima želela poslati sporočilo, da ju bo imela vedno rada in da je njena materinska ljubezen večna in brezpogojna.

Odnos med Britney in njenima sinovoma se je precej poslabšal, ko se je pevka po trinajstih letih končno otresla skrbništva svojega očeta in dobila popoln nadzor nad svojim imetjem. »Mislim, da je imela mama precej težav s tem, da bi obema namenjala dovolj pozornosti, in je Preston ni dobil dovolj, zaradi česar imam tudi sam zelo slabo vest,« je pred časom povedal njen mlajši sin Jayden.