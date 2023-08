»Povedala vam bom zgodbo, ki mi je zelo pomembna in za katero ve le malokdo. Bila je noč, zima, meni pa se je mudilo na sestanek. Ko sem prišla v hotel, sem zagledala Oliverja, bil je s hrbtom obrnjen proti meni, a sem ga vseeno takoj prepoznala. Najprej sem samo gledala, nato pa sem prisedla in na koncu sva skupaj zapela! Nikoli prej in nikoli pozneje nisem pela tako, kot sem tisti večer z Oliverjem, kar je dokaz, da največji iz nas vselej izvlečejo najboljše, kar zmoremo,« je povedala Danijela Martinović.

V spomin na Oliverja Dragojevića je ob obletnici njegove smrti sicer potekal niz dogodkov; poleg omenjenega velikega koncerta, na katerem so poleg Danijele nastopili tudi Meri Cetinić, Goran Karan, Hari Rončević, Marko Tolja, The Shades, Matija Cvek, Klapa Šufit, Natali Dizdar, Lorena Bućan, Jure Brkljača in Elvis Stanić, je bil že pred tem manjši koncert na trajektu Korčula, pripravili so razstavo z naslovom Oliver zasebno, promovirali pa so tudi novo knjigo z naslovom Oliver & Zdenko. Cilj vsega skupaj je bil po besedah organizatorjev »spomniti na lepoto občutkov sreče in veselja, ki ju izzovejo Oliverjeve pesmi«.