Ko se je rodil, so ga starši poimenovali Timotej, a v osnovi šoli so ga vsi razen razredničarke klicali Timi. Na začetku srednje šole si je tudi uradno spremenil ime, in sicer na materino pobudo, potem ko je obiskala numerologinjo, saj je imel veliko težav s poškodbami. Številke so pokazale, da ime Timotej ni najprimernejše, zanj je veliko ustreznejše ime Timi, dobro pa bi bilo dodati še eno. Izmed priporočenih je izbral ime Max, in ne Maks, kar je povzročilo veliko začudenja. Pravi, da mu je bilo to ime najbolj všeč s seznama, obenem pa je tudi mednarodno, saj je bil pred njim prestop v Anglijo.

Zgodba o Elšniku, ki prihaja iz podjetniške družine (mama Liljana je bila leta 2019 med tremi kandidatkami za naj podjetnico Slovenije), je tipična za slovenskega fanta. Njegova prva ljubezen je bila nogomet, saj je začel žogo brcati takoj, ko je shodil – pri sedmih mesecih, nato pa se je skozi odraščanje preizkusil tudi v drugih športih, košarki, rokometu, odbojki, rolkanju … Ko so morali otroci v prvem razredu osnovne šole povedati, kaj želijo postati po poklicu, je ponosno izstrelil, da bo nogometaš. Ker se je leta 1998 v Zlatoličju na Dravskem polju rodilo veliko fantov, so se starši, ko so razposajeni sinovi šli v prvi razred, dogovorili, da bodo sestavili nogometno ekipo, vodenje pa je prevzel Marko Matić, ki je še danes eden Elšnikovih najljubših trenerjev. Ekipa fantov do deset let se je hitro razvijala, na turnirjih se je naučil zmagovanja in dvigovanja pokalov. Ker je mama iz Kidričevega, ki mu je Zlatoličje bližje kot Ljudski vrt, je zaradi lažje logistike odšel v sosednji Aluminij, ki ga je v nogometno izoblikoval. Kidričevo slovi po tem, da ima ene najboljših pogojev za trening mladih nogometašev.

Ko je bil v Angliji, je z družino prek spleta igral šah

Ko je postal član slovenske kadetske reprezentance, so se okrog njega začeli vrteti menedžerji, prelomni trenutek pa so bile dobre predstave na turnirju v Rusiji, s katerimi je vzbudil zanimanje klubov. Agent ga je vprašal, v kateri državi bi rad igral, in odvrnil je, da v Angliji. Želja se mu je uresničila, saj je pri šestnajstih letih odšel v drugoligaša z bogato 137-letno zgodovino Derby County. Starši niso imeli zadržkov, da najstnik odide v Anglijo, kjer je živel pri angleški družini, z domačimi v Zlatoličju pa je redno komuniciral s pomočjo spleta, prek katerega so igrali šah in družabne igre. »Bilo je, kot da bi živeli skupaj,« je za Večer povedal oče Matjaž Elšnik, ki je z ženo sina obiskoval vsak mesec.

Kot sedemnajstletnik je dobil nagrado za najboljšega igralca kluba v kategoriji do 18 let, kar pomeni, da je bil najperspektivnejši igralec tiste generacije. Hitro se je prebil do članske ekipe, v kateri pa prave priložnosti ni dočakal, saj je odigral le tri tekme pokala. Na prvi je kot osemnajstletnik zadel dve enajstmetrovki za napredovanje, na drugi je bil tekmec Liverpoolu. Klub ga je posojal nižjeligašem, v katerih je v dresih Swindona, Mansfielda in Northamptona odigral 61 tekem (deset golov). Zaradi materine velike želje, da bi končal šolo (bil je odličnjak), se je vpisal na drugo gimnazijo Maribor v športni razred (njegov sošolec je bil Sven Šotarič Karić, s katerim sta bila dve leti skupaj tudi v klubu Derby County). Z inštrukcijami na daljavo sta mu pomagala mlajši brat Jan (ima še starejšo sestro Sanelo, ki ga je navdušila za branje knjig) ter profesor zgodovine in športni koordinator Renato Kuzman.

Ko je bil v Angliji, si je privoščil pravo avanturo, saj je leta 2017 sam odpotoval v Carigrad in si v živo ogledal finalno tekmo evropskega prvenstva v košarki, ko je Slovenija osvojila zlato kolajno. V soboto po svoji tekmi je videl, da se je Slovenija uvrstila v finale, in kot velik oboževalec košarke kar iz slačilnice rezerviral večerni letalski let v Turčijo. V klubski trenerki je sedel na letalo, med potjo rezerviral še hotel, nedeljsko dopoldne v Carigradu izkoristil za obisk trgovin s čevlji, saj zbira športne copate (imel jih je že sto parov), se preselil v navijaško cono, našel družbo, zvečer spremljal finale, malo žural po naslovu prvaka in v ponedeljek zjutraj ob šesti uri poletel v London, od koder se je odpeljal neposredno na trening. Ko so se v slačilnici pogovarjali, kaj so počeli med koncem tedna, mu nihče ni verjel, prepričali so jih šele posnetki na njegovem telefonu.

»Ne le da bi se še enkrat odločil za odhod v tujino, ampak mi je celo žal, da tega nisem storil že prej. Dala mi je veliko več, kot sem izgubil. To velja za osebno in nogometno raven. To je bilo obdobje razvoja, v katerem sem srečal številne trenerje in vrhunske igralce, od katerih sem se veliko naučil. Ker sem v Angliji živel sam, sem hitro odrasel, saj sem se moral znajti med številnimi vrstniki, ki se bojujejo vsak zase. Življenje v tuji deželi mi je ponudilo drugačen pogled na svet. Na vrnitev v Slovenijo ne gledam kot na korak nazaj,« je pojasnil Elšnik januarja 2020, ko je postal član Olimpije, potem ko je bil pol leta brez kluba. V stikih je bil tudi z Mariborom, a so mu pojasnili, da imajo širok kader in kar nekaj igralcev s podobnimi značilnostmi.

Štajerec, ki je postal kapetan Olimpije po zgolj desetih mesecih

Njegova vrnitev v Slovenijo je bila zadetek v polno, čeprav je bil začetek zadržan, saj je bil poškodovan, življenje pa se je ustavilo zaradi covida-19. Nato je iz anonimneža po le desetih mesecih in 27 tekmah postal kapetan Olimpije, nogometnega ponosa Ljubljane, ter mlade reprezentance Slovenije do 21 let. Rodila se je medsebojna ljubezen, saj je Štajerec Elšnik zaljubljen v Ljubljano, ona pa vanj. Del Zlatoličja je zaradi njegovih iger začel navijati za Olimpijo, potem ko jo je s tremi spektakularnimi goli, s katerimi je v velikem slogu izločil serijskega prvaka Bolgarije Ludogorec, povedel do naslova državnega in pokalnega prvaka ter v skupinski del evropskih tekmovanj. V skladu s sveto nogometno številko deset na hrbtu in inteligenco je lepilo, ki ekipo drži skupaj v slačilnici in na igrišču. Navijači ga imajo radi, ker deluje kot stroj, ima močan strel z levico, veliko teče in gre odločno v vsak dvoboj, česar se je naučil, ko je igral v klubih četrte angleške lige, kjer ga je trd nogomet učvrstil. Postal je eno osrednjih imen slovenskega nogometa in član slovenske reprezentance A. Zdaj je zrel za ponovni odhod v tujino. Želja je angleška liga.

