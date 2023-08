Na zadnjih sedežih EU-letala

Avgust je čas, ko si oblast vzame malo predaha in nas pusti same z vprašanjem, kam gremo. Kam se obrača Slovenija? Na katerem prevoznem sredstvu stopamo v prihodnost? Na tiste francosko-nemške vlake lahko kar pozabimo, saj v velikem ovinku vozijo mimo nas. Z avtobusi se zaradi zatrpanih cest ne bo več prišlo daleč. Torej ostanejo letala, ki se vsake toliko časa spustijo na naše lokalno letališče. Izhodišče za te prilete imamo odlično. Kupili smo vse najboljše tri vozovnice. Imamo karto Evropske unije, karto Nata in karto evra. Resda nimamo prvega razreda ali vsaj biznisa, vseeno pa smo vkrcani. Ne kot prtljaga ali kargo, temveč kot subjekti, ki moramo pač vzeti, kar je še ostalo praznih sedežev. Tam zadaj pri vecejih se vedno najde kakšna prosta niša.