Drži se, Slovenija!

V četrtek popoldne je sijalo sonce. Ljudje smo hodili iz služb, po opravkih, v trgovine, na sprehode, na večerno pijačo s prijatelji ob Ljubljanico, kjer se je trlo ljudi. Beseda je seveda tekla o grozečih napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), ki je za petek izdala oranžni alarm z možnostjo povišanja na rdeče. Marsikdo jih ni jemal resno. Zakaj ne? Slovenija je v oranžni in rdeči barvi malodane že zadnji mesec dni. Ljudje smo imeli katastrofičnih napovedi dovolj. Dovolj je bilo toče, neurij, tornadov. Kako, za božjo voljo, nas bodo zdaj prizadele še poplave? Kaj sledi? Napad kobilic?! Izkušnje iz koronskega obdobja so nas naučile, da je povsem človeško, da verjamemo tistemu, ki nam govori, kar želimo verjeti. Želeli smo verjeti, da bo epidemija trajala 14 dni. In nismo verjeli epidemiologom, da bo virus z nami še nekaj let. Seveda so imeli prav slednji.