Visoke temperature so sicer v zadnjem času po vsem svetu, minuli julij pa je bil najbolj vroč mesec v zgodovini planeta. Medtem ko je severno poloblo vročinski val dosegel sredi poletja, se bodo države južne poloble, kot so Argentina, Čile, Paragvaj in Brazilija z vročino soočile sredi zime. Po navedbah znanstvenikov so visoke temperature sredi zime posledica podnebnih sprememb in vremenskega pojava El Nino.

V argentinski prestolnici Buenos Aires so v torek izmerili 30 stopinj Celzija, kar je po podatkih državne vremenske službe najbolj vroč začetek avgusta v zadnjih 117 letih. Temperature v Buenos Airesu so v tem letnem času običajno okoli 15 stopinj Celzija, pozimi pa že od leta 2014 niso presegle 30 stopinj Celzija.

Klimatolog Maximiliano Herrera pravi, da je vročina v Južni Ameriki v tem času eden od najbolj ekstremnih dogodkov na svetu. »Številke govorijo same zase. In še slabše bo,« je Herrera sporočil na družbenem omrežju Twitter.

V Paragvaju je tamkajšnja vremenska služba sporočila, da bodo temperature danes verjetno dosegle do 38 stopinj Celzija, vročina pa naj bi vztrajala do konca tedna. V četrtek so temperature na paragvajskem letališču Vallemi dosegle 39,7 stopinje Celzija in presegle doslej najvišjo temperaturo, ki so jo zabeležili julija.

V Čilu so v gorskem mestu Vicuna v torek zabeležili državni rekord, saj se je živo srebro povzpelo do 38,7 stopinje Celzija. Čilska nacionalna meteorološka agencija je sporočila, da je več vremenskih postaj po vsej državi v začetku meseca zabeležilo temperature nad 35 stopinj Celzija.

V Braziliji so se prejšnji teden temperature povzpele na več kot 38 stopinj Celzija.