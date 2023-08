Tudi v Butalah imajo živali, oziroma živali imajo Butale. Butalci se namreč ne morejo dogovoriti, katere živali so butalske, katere pa ne. Živali, butaste, kot so, pa kar vse živijo v Butalah. Treba je vedeti, da je butavost v Butalah kompliment. Bolj butast kot si, bolj si pomemben. Pamet, ki so jo Butalci kupili, je spravljena v butalski stavbi, ki jo kličejo Butalnica. To je stavba, urejena kot drugod knjižnica, v kateri si Butalci pamet lahko izposojajo, tako kot drugje knjige. Vendar je statistika neusmiljena. Butalnico bo treba zapreti, ker izposoje pameti sploh ni, oziroma je je zelo malo.

Pa so se v Butalnico naselile nekatere živali, ki neusmiljeno koristijo tam shranjeno pamet. Tega pa vsi prebivalci Butal nočejo. Upravnik Butalnice je nekega dne zagnal vik in krik, da bodo živalce, obiskovalke stavbe, kmalu pojedle vso pamet, ki je tam. »Pa naj jo pojedo,« so vzklikali najbolj pomembni Butalci, »saj pameti ne rabimo«. »Če jo bomo pa kdaj rabili, jo bomo pa spet kupili.« Zadnji Butalec, ki si je sposodil pamet, je začel opozarjati ostale Butalce, da bo izposoja pameti v stavbi propadla, ker jo bodo tam naseljene živali, grobo rečeno, pojedle. »Če bo zmanjkalo samo tam spravljene pameti, je v redu, važno je, da stavba ostane,« so menili pomembneži. In kaj storiti?

Zadnjega Butalca, ki je bil v stavbi in je še videl pamet, so zadolžili, da predlaga pravo butalsko rešitev. In on je predlagal, da živalce preženejo, če pa ne bodo hotele, jih bodo pa fizično odstranili. Nato je njegov predlog rešitve šel na butalsko pot razmisleka in sprejema. Najprej butalska civilna družba, nato butalski upravni organi. Kasneje še sodna pot in na koncu še referendum. Naj Butalci odločijo, ali je bolj pomembna stavba ali živalce, ki jo najedajo. Kaj in kako pa bodo ukrenili, bodo pa domislili takrat, ko bodo znani rezultati referenduma.

Raziskava butalskega javnega mnenja o tem, ali so za živalce ali za stavbo, je pokazala, da je večina za stavbo. O pameti pa niti besede.

Tomaž Šumi, Lesce