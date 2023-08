In tu je marsikaj zelo narobe. Dnevno zadovoljevanje trenutnih operativnih potreb očitno ne zadovoljuje razmisleka o strateških ciljih in poteh. To, da nekateri ministri, tudi najtesnejši podporniki in posledično celotna vlada, niso povsod na pravi poti, je kar že vidno. Samo število somišljenikov in podpornikov ni dovolj, če ni zraven kvalitete oziroma znanja in poguma to znanje uresničiti v praksi. Sam aktivizem je več kot premalo za resno delo vseh in vsakogar.

Še najbližje pozitivnim sistemskim premikom so spremembe v okviru zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je pravzaprav redka svetla točka te vlade. Morda ga ravno zato tako srdito napadajo tako v Gospodarski zbornici kot drugje. Čeprav ni idealen, je vendarle vsebinski premik v tej družbi in pomeni odstopanje od lagodnega nedela in izogibanja reševanja problemov vseh prejšnjih vlad.

Nekaj, na kar bi rad opozoril, je torej skupinsko delo ter skupinska odgovornost na eni strani ter individualno znanje in individualna odgovornost na drugi strani. Tim pač pomeni skupno delo vseh, medsebojno zaupanje ter tudi timske rezultate. In glede vsega navedenega imam pomisleke. Pravzaprav me timsko delo te vlade Roberta Goloba skrbi prav toliko, kot me je skrbelo avtokratsko individualno ukrepanje Janeza Janše oziroma ravnanje njegove vlade. Že dolgo časa je jasno, da je pri nas predsednik vlade najmočnejša oseba v sistemu. To, da je timsko delo v vladi predpogoj za uspešno vodenje države, pa tudi.

Najprej vsi eno leto brezrezervno podpirajo vse ukrepe zdravstva in svojega sodelavca Danijela Bešič Loredana, nato pa ministra za zdravje in podpredsednika vlade, ki se je nenadoma kar nekam izgubil, da ga nikakor ne morejo najti, predsednik vlade odstavi čez noč. Že prav, rezultati in delo pač niso bili ustrezni obljubam in pričakovanjem volilcev. Vendar pa bi vseeno rad poudaril, da so vsi v vladi stali dnevno za njegovimi potezami. In to eno celo leto! Predsednik vlade je celo vezal svoj mandat na eno najpomembnejših reform – zdravstveno. Rezultat pa je blizu ničli oziroma vodi celo v negativno smer.

Pa se kaj takšnega ne dogaja le pri zdravstvu. Takšen način dela je očitno tudi pri azilni politiki oz. odnosu do beguncev, zunanji politiki oz. odnosu do miru in vojne ter še kje.

Zadnji, recimo milo temu zaplet, ko ministri glasujejo za nekaj (o begunski politiki) in odločajo, ne vedo pa, kaj in o čem, je resnično »vreden izraza« timsko delo ter »sodelovanje«. Opravičevanje za uničena življenja je res bolj neprimerno kot pa na mestu. To, da je vlada »enotna« v zagovarjanju svojih napak, enostavno ne prepriča.

Nikakor se ne morem znebiti občutka, da dobesedno vsi v vladi nimajo popolnoma nikakršnega občutka za odgovornost. Predvsem pa so zelo ločeni od realnih problemov. Še najmanj je morda tega na področjih kulture, sociale in dela.

Če se dotaknem še problematike vseh silnih »svetovalcev,« ki vedrijo in oblačijo na ministrstvih in v celotnem sistemu, od bivših Janševih in tudi drugih kadrov, ki so dokazano desetletja vodili družbo in državo v današnje stanje, do ignoriranja uglednih in neodvisnih strokovnjakov različnih področij, ki zaman opozarjajo na potrebne spremembe. Zakaj se jih ne sliši? Zakaj je zlizanost kadrov, idej in negativnega ravnanja še vedno takšna, da zbuja zaskrbljenost? To, kar se dogaja, enostavno niso poteze, ki bi jih človek pričakoval od resnih in odgovornih voditeljev.

Včasih vse silne predpisane proceduralne poteze tako izničijo možnost dejanskih vsebinskih sprememb, da so prava ovira za doseganje rezultata. In se na koncu sprašujem, kakšna je razlika med tem, da pristojni niso mogli najti in vročiti pošte bivšemu premierju Janezu Janši, ali pa tem, da le-ta ni odprl odstopne izjave notranjega ministra Aleša Hojsa, ali pa sedanjim stanjem, ko nikakor ne morejo najti zdravstvenega ministra, da mu vročijo neko pomembno pisanje. Mimogrede, tudi tedaj je takratni premier vodil zdravstveni resor tako kot trenutni sedaj. Ali je res spet kriv premajhen poštni nabiralnik? Ne smešite se in spremenite že vendar to današnjemu času neprimerno pravilo o vročitvi, o katerem se odloča od poštarja do sodišča. Pa vendar ne iščete naslovnika podobno tako tudi v primeru, ko se mu vroča plača?

Miloš Šonc, Grosuplje