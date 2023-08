Prostovoljci in sodelavci Slovenske karitas so do zdaj prejeli že več kot 175 prošenj gospodinjstev za pomoč pri obnovi domov in drugih objektov. Prostovoljne prispevke zbirajo na tekočem računu SI56 0214 0001 5556 761, namen je POMOČ NEURJE, sklic pa SI00 624. Njihov naslov je Kristanova ulica 1 v Ljubljani.

Kdor želi s sms-sporočilom prispevati pet evrov, naj pošlje sporočilo KARITAS5, kdor pa deset evrov, naj pošlje sms-sporočilo KARITAS10.

Humanitarnemu društvu ADRA Slovenija, ki je del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij, je mogoče prispevke nakazati na TRR SI56 0284 3026 3945 425. BIC je LJBASI2X, referenca SI00 2023, ime prejemnika HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana, namen je NEURJE 2023, koda namena pa CHAR. Prispevati je mogoče tudi s sms-sporočilom LJUDJE5.

Pomoč s kreditno kartico je medtem mogoče prispevati preko Paypala: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=3RJJ3E2KBVNG4.