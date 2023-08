Najprej so pri NZS na ponedeljek preložili tekmo med Aluminijem in Koprom, ki bi morala biti danes ob 20.15, a so zdaj odpovedali celoten krog.

V ponedeljek bi se ob 17.30 morala meriti še Bravo in Celje, za soboto sta bili predvideni tekmi Rogaška - Domžale (17.30) in Kalcer Radomlje - Olimpija (20.15), za nedeljo pa Mura - Maribor (17.30).

Nadomestne termine teh tekem bodo sporočili naknadno.

Zaradi vremenskih razmer je nogometna zveza preložila tudi vse tekme 2. kroga 2. slovenske lige.