Pogrešanega so iskali od 15. julija, na območjih policijskih uprav Koper in Nova Gorica so izvedli več iskalnih akcij. Poleg policistov so v akciji sodelovali tudi pripadniki Letalske policijske enote, vodniki službenih psov, vodniki reševalnih psov in veliko prostovoljcev.

V eni od mnogih iskalnih akcij so 27. julija na območju Šalare pri Kopru našli moško neidentificirano truplo, danes pa so na Inštitutu za sodno medicino potrdili, da gre za truplo pogrešanega.

Koprski policisti še ugotavljajo dejstva in okoliščine njegove smrti, po zaključku vseh aktivnosti pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, so še navedli na PU Koper.