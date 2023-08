Sedaj smo pa še na slabšem. Mirovnih pobud je veliko, vendar niti ene s strani EU, ki je edini krivec ne samo za trpljenje prebivalcev vpletenih držav v vojaške spopade, ampak tudi za posledice razdeljene Evrazije.

Če potegnemo črto in se vprašamo, kdo bo zmagal v tem sporu, je odgovor samo eden: na vseh področjih bo poraženka Evropska unija, tudi vojaško! Rusi obvladujejo položaj na vseh področjih spopadov, politiki EU dokazujejo samo svojo nemoč z dezinformacijami, z razsipavanjem vojaške in finančne pomoči Ukrajini in z njene strani izoblikovanim igralskim predsednikom države, ki skrbi za čedalje večjo sramoto s svojim delovanjem in povzroča škodo in trpljenje svojim državljanom. Pošten je prav toliko, kot je politično poštena vladajoča večina EU.

Marsikaj se je spremenilo. ZDA so dostavile za marsikatero državo sporne in prepovedane kasetne bombe, ki jih Ukrajinci že uporabljajo. Ukrajinska ofenziva ne napreduje po pričakovanjih, predvsem zato ne, ker so Rusi začeli na celotni frontni liniji na veliko uporabljati protioklepne in protipehotne mine. Nič ne pomagajo kakšni abramsi, leopardi, če pehota ne more odstraniti min, pot jim lahko odprejo le topniške granate, kar je zelo, zelo vojaško zahtevno delo. Pa to ni edina sprememba. Na veliko se pojavljajo napadi z letalniki, od čisto preprostih do zelo velikih in zahtevnih za upravljanje. Pri zadnjih napadih z letalniki na Moskvo je vprašanje, kako in kdo jih vodi v napadih. Ali ne gre to mogoče prek satelitov? Kdo pa ima največ satelitov v vesolju?

Postopne spremembe v načinu uporabe min in letalnikov so spremenile tudi samo vojaško taktiko. S strani Rusov zasedene dele črnomorskih obmorskih pokrajin je zato zelo težko povrniti v prejšnje stanje. Oblikovala se je nekakšna frontna linija, ki spominja na opise iz prve svetovne vojne v romanu Na zahodu nič novega Ericha Marie Remarqua. Na čelu zasedenih ozemelj pa kraljuje ena največjih nukleark v Evropi, ki so jo zasedli Rusi in potencialno ogroža celotno črnomorsko območje: ali jo bodo razstrelili Rusi ali Ukrajinci. Rusom sploh ni treba uporabiti kakšnega drugega jedrskega orožja.

Vendar stališča vpletenih v rusko-ukrajinski spor se ne spreminjajo. Vsi so borbeni, uporabnih stanovanjskih enot je vse manj, revščine vse več, denarja, orožja in borbenega navdihovanja pa kolikor hočete. Največ je pa seveda laži, sprenevedanja in vsakovrstnih informacijskih blokad in deformacij.

Kdo bi si mislil, da se bodo tudi zahodne sile potrudile in zatemnile vse satelitske postaje, ki naj bi širile rusko propagando, evropske pa naj bi bile verodostojne?

Politične, informacijske, gospodarske, kulturne blokade samo razdvajajo Evropo. Sem lahko prištejemo že stoletja dolgo mrcvarjenje narodnih manjšin. Nehajte z vsem tem: žrtve smo ljudje, Evropejci. Vsi smo poraženci!

FRANCI GERBEC, Kremenica