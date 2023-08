Ob tem bi rad spomnil, da je Ljubljanska banka že konec leta 1985 vzpostavila prve poslovne povezave z nekaterimi večjimi južnokorejskimi bankami. Ker sem bil takrat vodja regionalnega predstavništva Ljubljanske banke za jugovzhodno Azijo in Avstralijo v Singapurju, me je vodstvo banke zadolžilo, da obiščem Južno Korejo in opravim to nalogo. Takratno vodstvo Ljubljanske banke je bilo, kot v nekaterih drugih primerih, tudi v tem daljnovidno. Prek KOTRE, korejske organizacije za gospodarsko sodelovanje s tujino, smo navezali stike z večjimi korejskimi bankami. KOTRA je že kmalu za tem odprla svoje predstavništvo za Jugoslavijo v Ljubljani, ne v Beogradu, a ga je kmalu preselila v Zagreb, ker ji slovenske oblasti niso dodelile napol diplomatskega statusa, kar je Hrvaška takoj storila.

Gospodarsko sodelovanje s Slovenijo je kljub temu hitro naraščalo in se v naslednjih letih širilo na druga področja, predvsem na kulturno. V sodelovanju s Cankarjevim domom je bilo organizirano leto korejske kulture, ki je v Ljubljano pripeljalo nekaj vrhunskih južnokorejskih umetniških skupin, med njimi tudi njihov nacionalni simfonični orkester. Korejski nastopi v Ljubljani so poželi navdušene aplavze slovenske publike. Ena znanih korejskih opernih pevk je s simfoničnim orkestrom med drugim občuteno zapela našo Kje so tiste stezice, kar je dvignilo na noge vso Gallusovo dvorano. Nekaj let za tem je ljubljanska Filozofska fakulteta v svoj študijski program uvrstila korejski jezik in korejske študije, ki sta vzbudila veliko zanimanja med študenti.

Odprtje slovenskega veleposlaništva v Seulu je brez vsakega dvoma hvalevredno dejanje.

Naj ob tem omenim, da ima veliko zaslug za graditev vseh vrst sodelovanja med državama eden najbolj znanih Korejcev v svetu, gospod Ban Ki Moon. Bil je korejski veleposlanik na Dunaju, akreditiran tudi v Ljubljani. Kasneje je bil korejski zunanji minister in generalni sekretar Združenih narodov v dveh mandatih. V tej funkciji je dvakrat uradno obiskal Slovenijo in celo nagovoril državni zbor. Še vedno je velik občudovalec in prijatelj Slovenije. Prav zato je tem bolj nerazumljivo, da ni bil povabljen na odprtje našega veleposlaništva. Zdi se, da je vzrok za to dejstvo, da mu eden od pomembnejših deležnikov tega dogodka osebno ni naklonjen.

IVAN RUDOLF, Ljubljana