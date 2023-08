Batmobile

V prvih dveh filmih iz Warnerjeve serije Batman (1989) in Batmanova vrnitev (1992), ki ju je režiral Tim Burton, je Batman Michael Keaton vozil Batmobile. Oblikoval ga je Anton Furst, ki si je pomagal s šasijo chevroleta impale 1985 oziroma chevroleta corvette iz leta 1970. Avto v filmu pa ni nič podoben osebnim. Ima šest metrov in pol, širok je 2,4 metra in gre do 530 kilometrov na uro. Vozilo ima paleto različnega orožja, po potrebi se lahko celo nekaj malega dvigne od tal. Za potrebe filma in reklamne fotografije so izdelali tri avte, vsi so v zasebnih zbirkah.