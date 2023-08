Nudizem: Vzpon in zaton naturističnega raja

V Poreču, v lokalu ob mestni tržnici, sedim s starosto naturizma na jadranski obali Jerkom Sladoljevom. Listam po zborniku o zgodovini naturizma na Hrvaškem. Opazujem fotografije zadovoljnih, nasmejanih in sproščenih golih ljudi, medtem ko mi pripoveduje: »Naturizem kot del domače turistične ponudbe v zadnjih letih stagnira. Naturistični kampi so pet do osem odstotkov manj zasedeni kot drugi. Ti kampi bodo težko ponovno doživeli takšen razcvet, kot so ga v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je bila Hrvaška po kakovosti in številu zmogljivosti prva evropska destinacija za naturiste.« Od takrat se je veliko spremenilo, med drugim se je število objektov, namenjenih preživljanju dopusta brez oblačil, zmanjšalo s 34 na vsega devet.