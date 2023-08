Diližansa

Nekatere besede so čarobne. Topijo se na jeziku kot medenjaki. Kakor hostije. Vračajo široke, neslutene prostore. Ali pa znane, izgubljene prostore. Vrezane so v naš um z veliko, filigransko natančnostjo. Z natančnostjo, ki ni človeška, saj takšno natančnost premore le višje bitje. Te besede večino časa prespijo, a ko jih prebudimo, ali pa se prebudijo same od sebe, nas oblije nekaj, kar je podobno svetlobi. Kar je podobno miru. Kar je podobno božanju nevidne roke. Odprejo se nam vrata. Največkrat vrata v izgubljeni svet.