O čem se nasprotniki evtanazije motijo

V tem zapisu bom skušal odgovoriti na nekatere trditve in argumente nasprotnikov uveljavitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ), ki jo uvaja predlagani zakon o PPKŽ (ZPPKŽ). Pri tem med »nasprotnike« štejem zdravnike in zdravniške organizacije, ki zakonu nasprotujejo in so svoja mnenja javno predstavili.