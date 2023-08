Vojna v Ukrajini: Diplomacija v času vojne

Po dolgem obdobju miru, ko se ljudje in politika nanj navadijo kot na normalno stanje, je največje presenečenje, ko spet pride do vojne. V njej morata vojskujoči se strani za začetno uspešnost demonstrirati inovativnost, ko stare obrazce vojskovanja zamenjajo novi. To je, na veliko presenečenje sveta, pokazala Ukrajina. Nasprotno pa je ruska vojska delovala predmoderno, zato se ji je ta faza, ki naj bi bila tudi edina, sfižila na celi črti.