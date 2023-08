#intervju Dr. Vida Groznik: Vaš telefon ve o vas več, kot si mislite, da ve

Umetna inteligenca vsega sveta je konec julija prišla v Ljubljano. Imela je svojo poletno šolo. Na Fakulteto za računalništvo in informatiko je prišlo skoraj 600 ljudi, ki so v družbi vrhunskih strokovnjakov in raziskovalcev digitalnih podjetij sodelovali na nizu predavanj, okroglih miz in diskusij o tem, kaj vse je lahko inteligenca in kaj je na njej umetnega ali naravnega.