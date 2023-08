Univerza za gospoda Pahorja

Že nekaj dni razmišljam o tem, a še vedno nisem čisto prepričan, ali si Peter Jambrek bolj zasluži Boruta Pahorja ali pa si Borut Pahor vendarle bolj zasluži Petra Jambreka. Vsekakor imam občutek, da nekdanji predsednik države ne bi mogel končati na zase primernejšem mestu. Za popolnost manjka le še to, da bi si kabinet delil z dr. Dimitrijem Ruplom in dr. Ernestom Petričem. Njihovemu kramljanju bi človek prav z veseljem na skrivaj prisluhnil in se hahljal z njimi.