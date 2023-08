Skrivnost slovenskega tornada

Že drugič ali tretjič to poletje so supercelične nevihte opustošile Slovenijo in Hrvaško – pravi pravcati tornado je v torek na primer povzročil pravo razdejanje v Ilirski Bistrici, odnašal strehe in podiral drevesa – in teoretiki zarot s slovenskih in hrvaških družbenih omrežij nimajo nobenih dvomov več: nevihte, kakršnih v vsej naši meteorološki zgodovini še niso zabeležili, niso in ne morejo biti naravni pojav. »Takšna nevihta gotovo ni nastala po naravni poti!« se je sredi hrvaškega parlamenta s priučenimi klimatologi in geofiziki na koncu strinjal tudi poslanec Željko Lenart iz Hrvaške kmečke stranke.