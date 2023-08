Želja EU po manjši odvisnosti od kitajske je samo želja

Gospodarski ministri Nemčije, Francije in Italije so konec junija objavili poziv k večjemu sodelovanju držav članic EU in manjši odvisnosti od Kitajske. Kitajski premier Li Qiang pa v tem vidi napačno usmeritev treh največjih gospodarstev EU, saj naj bi bilo to »v nasprotju z duhom globalizacije«. To je izjavil na tako imenovanem poletnem Davosu, ekonomskem forumu v Tianjinu, 14-milijonskem mestu na severovzhodu Kitajske.