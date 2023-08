Prazen Golobov pladenj za volitve

Aktualni slovenski premier Robert Golob je, čez palec, letvico za merjenje uspešnosti svoje ministrske in koalicijske ekipe vezal na dve osrednji programski točki: zdravstveno reformo in energetsko prenovo države. S prvo je javno izstopil bolj v začetku delovanja nove vlade, jasno pa je že, da se je ta projekt končal s komajda dojemljivo polomijo; z drugo je nastopal že sredi volilne kampanje in še nekaj mesecev po prepričljivi volilni zmagi, vmes nanjo nekoliko »pozabil«, na koncu pa pomešal prioritete in strateško izbiro med pospešeno solarizacijo in »nuklearizacijo« države prenesel na prihodnje politične rodove. Ob neuspehu obeh ključnih pred- in povolilnih projektov je tako vprašanje, kakšen politični kapital bo Golob sploh lahko nesel na naslednje volitve in kakšna bo zato njegova (in nanj vezane vladajoče stranke) bodoča politična usoda.